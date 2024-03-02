"Яблочко" сквозь слезы. Команда Щербаковой захватила лидерство на Кубке Первого канала

В Петербурге стартовал четвертый командный турнир фигуристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Четвертый в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию стартовал в субботу на льду дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимают участие шесть спортсменов, ставших лучшими на чемпионатах России и Спартакиаде сильнейших, три фигуриста, занявших с первое по третье места на первенстве страны, еще по одному в каждом виде определили СМИ и болельщики.

После первого дня турнира лидирует "синяя" команда Анны Щербаковой (63 очка), второй идет "белая" Алины Загитовой (55), третьей - "красная" Елизаветы Туктамышевой (53).

Соревнования начались с выступлений танцоров - в лидеры "синих" вывели Александра Степанова и Иван Букин (89,53 балла), "красные" Елизавета Худайбердиева и Егор Базин показали второй результат (85,40), "белые" Ирина Хавронина и Девид Нарижный были третьими (84,00). У пар лучший результат показали "красные" Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 80,70, вторые - "синие" Анастасия Мишина и Александр Галлямов (78,96), третьи - "белые" Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (78,28). После двух видов по 19 очков заработали "синие" и "красные", на счету "белых" было 16.

Самой непривычной, но зрелищной и эмоциональной выдалась битва элементов, где фигуристы демонстрировали свое мастерство в поддержках, вращениях и прыжках. В тодесах у пар отличились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук - 5 и три четверти оборотов, 4,5 удались Елизавете Осокину и Артему Грицаенко, четыре и три четверти - Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову. Самая долгая поддержка у пар получилась у Хабибуллиной и Княжука - 24,8 секунды, Брюханов удерживал партнершу на протяжении 21,4 секунды, Осокина и Грицаенко остановились на 16,9 секунды. В мастерстве твиззлов отличились танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, вторые - Екатерина Миронова и Евгений Устенко, третьи - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, в этом же порядке фигуристы заняли места и в поддержке по дуге.

Далее фигуристы сразились в прыжковом соревновании, причем выполняли спортсмены элементы как по одиночке, так и в парах. Например, "красные" Лев Лазарев и Арсений Федотов исполнили параллельный четверной лутц, а Лидия Плескачева с Алисой Двоеглазовой - тройной. "Белые" Маргарита Базылюк и Марк Кондратюк справились с параллельным четверным сальховом, а Роман Савосин и Алина Горбачева - с тройным лутцем. У "синих" с параллельным тройным лутцем отличились Аделия Петросян и Дарья Садкова, а Петр Гуменник и Даниил Самсонов выдали публике четверной сальхов. Завершил серию необычных конкурсов командный турнир, где спортсмены на скорость исполняли сложные элементы, передавая эстафету следующему. После трех раундов лидировали "красные" - 29 очков, 28 у команды "синих", 24 у "белых". Общий счет - 45 у команды Щербаковой, 41 - у фигуристов Туктамышевой и 40 - у сборной Загитовой.

"В самое сердце"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова позитивно оценила новую битву элементов в беседе с ТАСС: "Хорошее зрелище не первый год идет, очень хорошо проходит, полный зал зрителей, вся страна смотрит. Нововведение с битвой элементов очень хорошее. Поразил кто-то определенный сегодня? Нет, я рассматриваю это соревнование как команду".

Завершилась соревновательная программа первого дня короткими программами у женщин и мужчин. Лучшей у женщин стала Ксения Синицына из команды Загитовой - 77,17 балла, а также Анна Фролова и Вероника Яметова из сборной Щербаковой - 74,87 и 73,29 балла соответственно. У мужчин в лидеры вышел "синий" Владислав Дикиджи (102,68), обошедший двукратного чемпиона России Евгения Семененко из команды Загитовой (100,84), третий - "синий" Дмитрий Алиев (89,15). Однако самым эмоциональным и грустным стало выступление Александра Самарина, который простился с публикой своим фирменным танцем "Яблочко".

Самарин постарался от души, веселя комичным номером и зрителей, и своего тренера Светлану Соколовскую. Но если первую половину проката она наслаждалась моментом вместе со спортсменом, то к концу выступления ученика слез не удержала. Вице-чемпион Европы тренировался под ее руководством ровно 10 лет - с марта 2014 года.

После выступления Самарин поблагодарил всех причастных к тому, чтобы его финальный в карьере прокат состоялся именно на Кубке Первого канала: "Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому факту, что я здесь оказался, - федерации, Первому каналу и моим друзьям-товарищам по сборной, которые сделали невероятную вещь и, грубо говоря, подарили такую возможность оказаться здесь, на этом празднике. В самое сердце попали, сейчас я самый счастливый, потому что стал частью этого праздника", - сказал Самарин.

Теперь его ждут шоу, и первое из них, по удивительному стечению обстоятельств, состоится в Самаре. Фигурист на этот счет пошутил так: "Не исключено, что это какой-то замысел".

Соревнования продолжатся 3 марта произвольными программами, а также конкурсом капитанов и челленджем болельщиков.