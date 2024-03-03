Выстояли без Промеса и Абаскаля. "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Зенитом"

Центральный матч 19-го тура прошел в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. "Зенит" и "Спартак" не сумели забить голов в центральном матче дня возобновившегося сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" играл без задержанного в ОАЭ своего лидера нидерландца Квинси Промеса, а также дисквалифицированного главного тренера испанца Гильермо Абаскаля, который в день матча улетел в Москву.

Красно-белых на уходящей неделе настигли одна проблема за другой, и все они пока далеки от решения. Из Дубая, где "Спартак" проводил сборы, команда улетела без задержанного полицией Промеса, полузащитника могут экстрадировать на родину, и последствия для красно-белых в весенней части сезона могут быть близки к катастрофическим. Затем оказалось, что газон "Лукойл-Арены" не соответствует требованиям РПЛ, поэтому ближайший домашний матч "Спартак" проведет в "Лужниках", вполне возможен и перенос на другую арену кубковой игры с "Оренбургом".

В пятницу команда провела закрытую тренировку в манеже академии "Зенита", а на следующий день оказалось, что дисквалифицированный за неспортивное поведение в декабрьской игре с "Ахматом" (1:2) Абаскаль улетел в Москву, чтобы наблюдать за игрой своей команды на базе. Можно предположить, что именно там специалисту было бы комфортнее следить за матчем, нежели на трибуне, с учетом того, что связываться во время игры с тренерским штабом ему как подвергнутому санкциям запрещено.

"Он наш тренер, конечно, его не хватало. В прошлый раз перед матчем с "Крыльями Советов" такое тоже было. Сегодня утром было собрание, он нам все объяснил. Было ли нам комфортно, если бы он присутствовал на стадионе? Мы с ним работали 40 дней [на сборах], знали все о "Зените", проводили с ним теорию", - рассказал после матча в Санкт-Петербурге футболист "Спартака" Роман Зобнин.

Пауза на зиму внесла коррективы в составы обеих команд. У "Зенита" отправился в аренду в "Сочи" игравший в последнем официальном матче с "Пари Нижний Новгород" Дмитрий Чистяков, и появились два бразильских новичка - нападающий Нино и полузащитник Артур. Дебют последнего главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал не таким ярким. В "Спартаке" же в отсутствие Промеса вышел свой новичок - костариканец Манфред Угальде, который в начале второго тайма создал острый момент, пробив рядом со штангой.

Гости в конце могли также забить, когда Михаил Игнатов в схожей ситуации ворвался справа и пробил рядом со штангой. Что касается моментов "Зенита", то самый опасный был в начале первого тайма, когда летевший в дальний от вратаря Александра Максименко угол мяч выбил защитник Даниил Хлусевич. "Что касается качества игры, то первый тайм был поинтереснее, забили бы в первом тайме, то игра бы раскрылась, была бы повеселее, было бы больше забитых мячей. Так играли до ошибки, обе команды старались максимально надежно сыграть в обороне, не было изобилия голевых моментов. Нам для победы не хватило и остроты в атаке, и в завершении нужно было активнее играть", - отметил Семак.

Универсализм Зобнина

Пытается справиться с проблемами в своей игре спартаковский нападающий Александр Соболев, на счету которого в чемпионате всего три гола. Форвард отметился только тем, что заставил на себе нарушить правила Страхиню Эраковича, а после замены вспылил и демонстративно ушел сразу в раздевалку, правда, потом вернулся.

"Никаких конфликтов нет с этим эпизодом, прошу их не искать, - сказал помощник главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович. - Саша очень эмоциональный игрок, полностью сегодня отдался на поле, сильно помог команде. Он может злиться, злился, возможно, потому что не забил, потому что он живет этим, жаждет забивать голы, хочет сделать как можно лучше. Он пришел в раздевалку, принял душ и сразу вернулся. Он сделал то, что должен на поле, никаких конфликтов и проблем нет".

Сам Соболев общаться с прессой не стал и объяснил случившееся в своем телеграм-канале. "Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично, игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят, сегодня на поле была настоящая команда. Люби "Спартак" в себе, а не себя в "Спартаке", - написал он.

Обратил на себя внимание тот факт, что Зобнин, которого все помнят по игре в средней линии еще в чемпионском "Спартаке", а также в сборной России, на сборах наигрывался в качестве правого защитника и на такой позиции появился в матче с "Зенитом". "Главное, я играю, а на какой позиции - неважно. Главное играть, перестроиться для меня не проблема. Но мне комфортнее на левой позиции", - сказал он.

Георгий Джикия, который по-прежнему считается капитаном команды, пускай и не играет, активно подсказывал своим партнерам со скамейки запасных. "Капитанами не становятся, а рождаются, у Георгия есть лидерские качества, - сказал Слишкович. - Он помогает, старается гнать команду даже тогда, когда не находится на поле. Сегодня он делал это, делал как мог, остальные ребята тоже помогали, поддерживали игроков на поле. Георгий достаточно эмоционален, сегодня он поддерживал команду, делал то, что должен. Мы гордимся и рады, что у нас есть такой игрок".

В остальных играх стоит отметить потерю очков лидера чемпионата "Краснодара", который упустил победу во встрече с "Рубином" (1:1). ЦСКА также не сумел удержать преимущество, пропустив под занавес матча от "Оренбурга" (1:1). Мяч защитника "Ахмата" Андрея Семенова принес победу его команде в домашней встрече с "Уралом" (1:0). 19-й тур РПЛ завершится в воскресенье.