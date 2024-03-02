"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 57 865 зрителей.

Посещаемость на прошедшем матче стала рекордной для нынешнего сезона РПЛ. Прежний рекорд был установлен 11 ноября, когда встречу "Зенита" и "Краснодара" (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель. Также данный результат стал рекордным для стадионов РПЛ после введения карты болельщика. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

У "Зенита" дебютировали бразильский защитник Нино и его соотечественники нападающие Артур и Педро, в составе "Спартака" первый матч провел костариканский форвард Манфред Угальде. Футболисты присоединились к российским командам в зимнее трансферное окно.

"Спартак" прервал две рекордные серии "Зенита" в истории чемпионатов России. До этого петербургский клуб забивал в 25 матчах РПЛ подряд, превзойдя достижения московских "Локомотива" (сезон-2022/23) и ЦСКА (2003), которые поражали ворота соперников на протяжении 22 встреч. Также "Зенит" до матча против "Спартака" забивал в 58 домашних матчах РПЛ подряд, второй результат по этому показателю принадлежит волгоградскому "Ротору" - 40 встреч с 1992 по 1995 год. В последний раз "Зенит" не забивал дома в марте 2020 года в игре против "Уфы" (0:0).

Матч против "Зенита" пропустил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. В начале декабря испанца дисквалифицировали на три игры за неспортивное поведение во встрече против грозненского "Ахмата" (1:2). После первого гола соперника полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого испанский специалист толкнул игрока, за что получил красную карточку. Абаскаль пропустил второй матч из-за дисквалификации, ранее он отсутствовал на тренерской скамье в домашней игре команды с самарскими "Крыльями Советов" (3:0) 9 декабря.

Во встрече также не принял участия нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес, который не смог вернуться в Россию после прохождения сборов вместе с командой в ОАЭ. 29 февраля полиция Дубая задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. В пятницу стало известно, что нападающего выпустили из-под стражи. В "Спартаке" пообещали применить к Промесу дисциплинарное наказание из-за пропуска матча с "Зенитом".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Спартак" идет четвертым с 31 очком. В следующем туре "Зенит" встретится на выезде с екатеринбургским "Уралом" 9 марта. "Спартак" днем позднее сыграет с воронежским "Факелом". Красно-белые проведут домашний матч национального первенства на стадионе "Лужники", поскольку встречу невозможно провести на "Лукойл-Арене" из-за состояния газона.