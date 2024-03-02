2 марта, 18:28,
обновлено 2 марта, 18:42
Футбол в России

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Матео Кассьерра ("Зенит") и Алексис Дуарте ("Спартак"). Александр Демьянчук/ ТАСС
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Матео Кассьерра ("Зенит") и Алексис Дуарте ("Спартак")
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Александр Максименко и Даниил Хлусевич ("Спартак")
© Александр Демьянчук/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС
Вилмар Барриос ("Зенит") и Александр Соболев ("Спартак")
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 57 865 зрителей.

Посещаемость на прошедшем матче стала рекордной для нынешнего сезона РПЛ. Прежний рекорд был установлен 11 ноября, когда встречу "Зенита" и "Краснодара" (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель. Также данный результат стал рекордным для стадионов РПЛ после введения карты болельщика. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

У "Зенита" дебютировали бразильский защитник Нино и его соотечественники нападающие Артур и Педро, в составе "Спартака" первый матч провел костариканский форвард Манфред Угальде. Футболисты присоединились к российским командам в зимнее трансферное окно.

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"Спартак" прервал две рекордные серии "Зенита" в истории чемпионатов России. До этого петербургский клуб забивал в 25 матчах РПЛ подряд, превзойдя достижения московских "Локомотива" (сезон-2022/23) и ЦСКА (2003), которые поражали ворота соперников на протяжении 22 встреч. Также "Зенит" до матча против "Спартака" забивал в 58 домашних матчах РПЛ подряд, второй результат по этому показателю принадлежит волгоградскому "Ротору" - 40 встреч с 1992 по 1995 год. В последний раз "Зенит" не забивал дома в марте 2020 года в игре против "Уфы" (0:0).

Матч против "Зенита" пропустил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. В начале декабря испанца дисквалифицировали на три игры за неспортивное поведение во встрече против грозненского "Ахмата" (1:2). После первого гола соперника полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого испанский специалист толкнул игрока, за что получил красную карточку. Абаскаль пропустил второй матч из-за дисквалификации, ранее он отсутствовал на тренерской скамье в домашней игре команды с самарскими "Крыльями Советов" (3:0) 9 декабря.

Во встрече также не принял участия нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес, который не смог вернуться в Россию после прохождения сборов вместе с командой в ОАЭ. 29 февраля полиция Дубая задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. В пятницу стало известно, что нападающего выпустили из-под стражи. В "Спартаке" пообещали применить к Промесу дисциплинарное наказание из-за пропуска матча с "Зенитом".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Спартак" идет четвертым с 31 очком. В следующем туре "Зенит" встретится на выезде с екатеринбургским "Уралом" 9 марта. "Спартак" днем позднее сыграет с воронежским "Факелом". Красно-белые проведут домашний матч национального первенства на стадионе "Лужники", поскольку встречу невозможно провести на "Лукойл-Арене" из-за состояния газона. 

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

19

11

6

2

39

29

15

14

2

"Зенит"

19

11

4

4

37

35

17

18

3

"Динамо"

18

8

8

2

32

29

22

7

4

"Спартак"

19

9

4

6

31

27

24

3

5

"Локомотив"

18

8

7

3

31

29

23

6

6

"Рубин"

19

8

5

6

29

18

22

-4

7

"Крылья Советов"

19

8

5

6

29

36

29

7

8

ЦСКА

19

7

8

4

29

32

25

7

9

"Пари НН"

18

7

3

8

24

15

16

-1

10

"Ростов"

19

6

6

7

24

26

29

-3

11

"Факел"

18

5

6

7

21

15

19

-4

12

"Ахмат"

19

5

5

9

20

19

23

-4

13

"Урал"

19

5

4

10

19

18

29

-11

14

"Оренбург"

19

3

7

9

16

20

29

-9

15

"Балтика"

18

3

4

11

13

12

24

-12

16

"Сочи"

18

3

2

13

11

17

31

-14

  

Теги:
Российский футбол