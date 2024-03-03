Щербакова назвала Самсонова вишенкой на торте в их команде на Кубке Первого канала

По результатам двух дней победила команда Анны Щербаковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Фигурист Даниил Самсонов стал вишенкой на торте в "синей" команде олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на Кубке Первого канала. Таким мнением Щербакова поделилась на пресс-конференции.

По результатам двух дней победила "синяя" команда Анны Щербаковой, второй стала "красная" команда чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, третьей - "белая" олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

"Мы все - одна большая команда, переживали за всех, и было много невероятных прокатов. Была рада, что вижу это все вживую, болею за ребят и переживаю с ними эти эмоции. Эмоции переполняют - безумно горжусь ребятами из команды, ощущения смешанные - здесь должны быть те, кто завоевал золото, именно они выходили, боролись и сделали максимум, они все силы вложили", - сказала Щербакова.

"Когда выступил Петя [Гуменник], начался активный подсчет баллов. Петя посчитал, все рассказал - что и при каких результатах будет. До него никто не решался заняться этим сложным заданием, но вышел Даня и сломал все, что у нас было в головах. Мы вместе с ним невероятно переживали - я даже не верила, что все это перед нами происходит. Даню хочется отметить отдельно - это вишенка на торте нашей команды, потому что это было завершающее выступление нашей команды", - сказала Щербакова.

По итогам соревнований команда Щербаковой набрала 129 баллов. Команда Туктамышевой записала в актив 121 балл, команда Загитовой - 120 баллов.

Первый в истории турнир прошел в 2021 году. В прошлом году году победителем турнира, который прошел в Москве на "ЦСКА-Арене", стала команда Щербаковой.