Тутберидзе считает бессмысленным употребление допинга в случае Валиевой

По мнению тренера, фигуристке не нужно было улучшать свои результаты, поскольку она побеждала на всех соревнованиях

ТАСС, 3 марта. Фигуристке Камиле Валиевой не нужно было улучшать свои результаты, поскольку она побеждала на всех соревнованиях, применение допинга в ее случае не является разумным. Такое мнение высказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

"У меня очень много вопросов - что это, откуда это взялось? Никто не хотел думать разумно, - сказала Тутберидзе. - Но хорошо, она на всех стартах - и до, и после - была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Весь сезон она побеждала, везде была чистая. Что там нужно было сделать - выше прыгнуть или больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года, когда в пробе фигуристки, взятой на чемпионате России, был обнаружен запрещенный триметазидин. Показанные с этого момента результаты Валиевой аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.