"Вишенка на торте". В Петербурге прошел четвертый Кубок Первого канала среди фигуристов

Победителем турнира стала команда Анны Щербаковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Командный турнир "Кубок Первого канала" по фигурному катанию завершился в Санкт-Петербурге. Его победителем стала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой ("синие"), набравшая 129 баллов. Команда чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой ("красные") заняла второе место - 121 балл, коллектив олимпийской чемпионки Алины Загитовой ("белые") - третье с 120 баллами.

После первого дня соревнований также лидировали фигуристы "синей" команды - 63 балла после пяти видов, второй шла команда "белых" (55 очков), третьей - "красные" (53). Второй день начался с конкурса капитанов, нужно было пройти полосу препятствий на одной ноге - проехать змейкой между конусов и перепрыгнуть также на одной ноге через балки. Пример прохождения эстафеты участникам продемонстрировал бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда. В соревновании капитаны приняли участие наравне с другими членами команд, единственное исключение составила Щербакова - из-за травмы ноги ее неожиданно для всех заменила ее тезка и однофамилица Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым. Партнер Анны также приехал на турнир, чтобы поддержать команду.

Призеру Олимпийских игр в парном катании Александру Галлямову эстафета понравилась больше других конкурсов. "Эстафета - это крутая тема, потому что она показывает skating skills (уровень мастерства - прим. ТАСС) фигуриста, все увидели, кто как владеет коньком", - рассказал он ТАСС после турнира.

Также в числе испытаний оказался новый челлендж, в котором капитаны отвечали на вопросы про участников своей команды - его выиграла команда Туктамышевой, второй стала команда "белых", третьей - коллектив "синих". В третьей части конкурса капитаны собирали со льда на время плюшевые игрушки, важным условием конкурса было успеть довезти их через весь каток до своей команды.

Затем в борьбу вступили танцоры, по дуэту от каждой команды - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин за "белых", Екатерина Миронова и Евгений Устенко за "красных" и Софья Шевченко и Андрей Ежлов за "синих". По результатам их выступлений фигуристы команды Щербаковой сохранили преимущество. У спортивных пар получилось не все - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук ("белые") ошиблись на тодесе, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов ("красные") допустили два падения с выбросов, пара из "синей" команды Елизавета Осокина и Артем Грицаенко исполнили произвольную программу без ошибок.

Коньки Грицаенко и немного лжи

На ура как для зрителей, так и для фигуристов прошел конкурс болельщиков - поклонники фигурного катания, подавшие накануне свои заявки на участие, оппонировали капитанам. В конкурсе "Кто я?" капитаны должны были изображать без слов участников турнира, а болельщики - их угадать. Во втором конкурсе "Правда - ложь" болельщики должны были угадать истинность высказываний ведущего Максима Транькова. В третьем конкурсе "Коньки Грицаенко", названного в честь Артема Грицаенко, у которого на чемпионате России 2024 года развязались шнурки во время проката, болельщики должны были завязать шнурки на коньках.

Как следует повеселившись, команды возобновили борьбу на льду, на лед вышли фигуристки. Соревнования одиночниц открыла чемпионка России 2024 года по прыжкам Маргарита Базылюк, задавшая очень высокую планку, она прыгнула три четверных и тройной аксель. Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова упала с одного четверного, но справилась с двумя. Чемпионке России 2024 года Аделии Петросян не удался первый четверной прыжок, но затем она также смогла исполнить два других. Прокат у Алины Горбачевой не задался - упала с двух прыжков, Лидия Плескачева чисто откатала свою программу с двумя тройными акселями, Дарья Садкова упала с двух прыжков, но с остальной частью программы справилась.

Исход Кубка Первого канала решился после произвольных программ мужчин - к этому моменту "красная" команда утратила шансы на победу. Открывал соревнования у мужчин чемпион России 2024 года по прыжкам Арсений Федотов, чисто исполнивший свою программу с тремя четверными и двумя акселями. Серебряному призеру чемпионата России 2023 года Петру Гуменнику не удалось чисто исполнить программу, он упал с тройного акселя, но прыгнул три четверных прыжка. Марк Кондратюк начал свою программу с падения с четверного лутца, на втором прыжке коснулся рукой льда. Лев Лазарев пошел на сложнейший контент из четырех четверных и приземлил все. Точку в соревнованиях поставил Даниил Самсонов из команды "синих" и своим успешным прокатом смешал все карты - он исполнил три четверных прыжка, тройной аксель и стал первым среди мужчин.

"Когда выступил Петя [Гуменник], начался активный подсчет баллов. Петя посчитал, все рассказал - что и при каких результатах будет. До него никто не решался заняться этим сложным заданием, но вышел Даня и "сломал" все, что у нас было в головах, мы вместе с ним невероятно переживали - я даже не верила, что все это перед нами происходит. Даню хочется отметить отдельно - это "вишенка на торте" нашей команды", - сказала олимпийская чемпионка Щербакова.

Загитова после турнира призналась, что опустошена как после произвольной программы на Олимпиаде: "Переживания присутствовали с начала жеребьевки. У меня силы сейчас на минимуме, сорван голос, опустошение как после произвольной программы на Олимпиаде", - сказала Загитова. "Накал страстей был просто невозможный сегодня, добавлял интерес. Было очень круто, весело, здорово, и все три команды получили огромное удовольствие от старта. В конце я не видела ни одного грустного лица, очень дружная у нас все-таки в целом команда фигурного катания, здорово, что даже соревнуясь друг с другом, мы все равно переживали друг за друга и поддерживали", - сказала Туктамышева.

Завершит сезон российского фигурного катания турнир шоу-программ "Русский вызов", который пройдет 9 марта на этой же площадке - на льду спортивного комплекса "Юбилейный".