Винер-Усманова: сборная РФ выполнила задачу-максимум на ЧМ по художественной гимнастике

В субботу российская команда в составе Марии Кравцовой, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой выиграла золотую медаль в групповом многоборье. Результат россиянок по итогам двух упражнений (с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками) - 46,300 балла, второе место у сборной Италии (44,825), третьими стали спортсменки из Болгарии (42,050). Для российских гимнасток эта медаль стала 11-й на турнире, всего в активе российской команды за день до окончания соревнований семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

СОФИЯ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Сборная России выполнила задачу-максимум на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав две золотые и бронзовую награды в олимпийских дисциплинах. Об этом ТАСС заявила главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

"Сверхзадача на соревнования выполнена, мы взяли три олимпийские медали (награды в олимпийских видах - прим. ТАСС), две золотые и бронзовую", - сказала Винер-Усманова.

"Полгода назад у нас была другая команда, которая не могла выполнять столь сложные упражнения, но за прошедшее лето мы сумели сделать всю необходимую сложность, хотя это было трудно и даже на разминке сегодня много не получалось, - отметила тренер. - Но бог любит сильных, и он сегодня воздал должное нашим трудам, программа была сделана достаточно чисто, можно сказать, хорошо, у нашей команды было все, что должно быть в групповых упражнениях - и выразительность, и стабильность, и чистота, не было никаких провалов и остановок. Готова им поставить четверку с двумя плюсами, это очень, очень высокая оценка. Большое спасибо всему коллективу, который помогал работать, - врачам, массажистам, тренерам, хореографу, все сработали в унисон".

Медаль в многоборье - олимпийская

Гимнастки отметили, что Винер-Усманова называет олимпийской медаль, завоеванную в многоборье. По их словам, в каждой программе у них свои задумки и определенный стиль, и спортсменки работают над тем, чтобы они были понятны зрителям. В субботу у них получилось продемонстрировать спектакль.

Шишмакова отметила помощь психологов и поддержку болельщиков. "Завтра для нас будет новый день, когда сходишь с пьедестала, то все начинается с нуля, и мы попытаемся в воскресенье снова подняться на высоту. Будем выступать с новыми силами и эмоциями. Перед выходом на ковер с нами в том числе работают психологи, которые помогают настраиваться, а во время выступления наши болельщики тоже помогают, потому что они самые лучшие", - объяснила Шишмакова.

В воскресенье на чемпионате мира в Софии будут разыграны последние два комплекта наград в соревнованиях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.