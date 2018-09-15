WADA разъяснило позицию относительно рекомендации восстановить в правах РУСАДА

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА. Заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться данный вопрос, состоится 20 сентября на Сейшельских островах. WADA на своем сайте опубликовало переписку руководства организации с министром спорта России Павлом Колобковым. В письме от 22 июня WADA предложило Колобкову упрощенные условия восстановления статуса РУСАДА, а 13 сентября получило от министра спорта РФ ответное письмо с согласием на данные условия.

"В последнем опубликованном в СМИ документе с перепиской WADA и Министерства спорта России нет ничего нового, - говорится в сообщении. - Способ, которым WADA общалось с Министерством спорта РФ, был рекомендован независимым комитетом по соответствию. WADA больше всех заинтересовано, чтобы Россия достигла прогресса, следуя в рамках дорожной карты. Заинтересованные стороны во всем мире хотят того же: эффективной и устойчивой антидопинговой системы в России, с помощью которой чистые спортсмены вернут себе место в международном спорте, этот результат не будет достигнут без движения с обеих сторон".

"Если рекомендация комитета по соответствию будет принята исполкомом WADA 20 сентября, РУСАДА будет признано соответствующим кодексу WADA. Однако второе условие требует, чтобы WADA получило копию базы московской лаборатории и необработанные данные через независимого эксперта в течение строго установленных сроков, которые будут определены исполкомом. Если это условие не будет выполнено в полном объеме, комитет по соответствию будет рекомендовать исполкому вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу WADA", - сказано в релизе.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два - предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и признание доклада Самуэля Шмида о причастности ряда сотрудников госструктур к допинговым скандалам.