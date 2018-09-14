Рекомендация комитета WADA стала для РУСАДА долгожданным светом в конце туннеля

ТАСС, 15 сентября. Рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию исполкому этой организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стала для РУСАДА и всего отечественного спорта долгожданным светом в конце тоннеля, выход из которого никак не находился на протяжении нескольких последних лет.

В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании 20 сентября.

"Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии заседания исполкома, комитет WADA по соответствию подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в WADA, - говорится в релизе WADA. - Комитет был удовлетворен тем, что в этом письме признаются проблемы с допингом в российском спорте, и считает это выполнением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА. Касаемо второго невыполненного пункта дорожной карты, комитет принял новое обязательство российской стороны предоставить WADA доступ к данным и анализам московской антидопинговой лаборатории через независимого эксперта. Подобного шага достаточно для восстановления, если исполком установит четкие временные рамки такого доступа".

Главными препятствиями на пути восстановления РУСАДА, которое было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, до сегодняшнего дня были отсутствие полного признания доклада Самуэля Шмида о причастности ряда сотрудников госструктур к допинговым скандалам (глава WADA Крейг Риди еще в августе сообщил ТАСС, что его организация решила пойти на компромисс и больше не будет требовать от России признания доклада Ричарда Макларена, который настаивал на существовании государственной системы поддержки допинга), а также невозможность доступа к опечатанным Следственным комитетом РФ пробам в московской антидопинговой лаборатории.

Комитет WADA по соответствию возглавляет Джонатан Тейлор. WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

Работа России в сфере антидопинга была оценена

Министр спорта РФ Павел Колобков был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая была проделана в России по борьбе с допингом. "Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата", - сказал Колобков ТАСС.

"Я благодарен всем представителям как российского, так и международного спортивного сообщества, кто поддерживал нас, кто помогал реализовывать антидопинговые меры ради того, чтобы российские спортсмены выступали на равных с другими, - добавил глава спортивного ведомства. - Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября, поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил ТАСС, что комитет по соответствию вынес то решение, которое исходило из логики и контекста последних действий со стороны РУСАДА.

"За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время. Мы внимательно и с надеждой будем смотреть на заседание исполкома", - добавил глава ОКР.

Обнадеживающая информация для ВФЛА

Соответствие РУСАДА кодексу WADA является одним из пунктов дорожной карты восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая так же была поражена в правах в ноябре 2015 года.

"Это, безусловно, хороший сигнал и обнадеживающая информация для ВФЛА, для РУСАДА, для всего российского спорта, - заметил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в беседе с корреспондентом ТАСС. - Не секрет, что восстановление РУСАДА - это одно из требований к нашей федерации для восстановления. Для нас этот вопрос был очень принципиальным, очень важным".

"Все последние месяцы и дни мы были в коммуникации с РУСАДА, - продолжил глава ВФЛА. - Для нас все это, конечно, волнительно. Труд многих людей и организаций (РУСАДА, Минспорта, Олимпийского комитета России), если это случится, наконец приведет к результату. Были приложены огромные усилия со стороны РУСАДА и его руководителя Юрия Гануса, Министерства спорта во главе с Павлом Колобковым, была сделана большая работа, которая приносит результат".

В то же время Шляхтин призвал не обольщаться раньше времени. "Нужно дождаться окончания заседания исполкома", - сказал собеседник агентства.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева солидарна с президентом ВФЛА и предлагает отложить все празднования до того момента, как исполком WADA поддержит рекомендацию своего комитета по соответствию. "Я порадуюсь, когда РУСАДА будет полностью восстановлено в правах, когда будет восстановлена Всероссийская федерация легкой атлетики. На сегодняшний день я пока тихо жду и верю", - сказала ТАСС Исинбаева, которая также является членом наблюдательного совета РУСАДА.

Вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен на декабрьском совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако.

МПК приветствует решение комитета WADA

Еще одним заложником восстановления РУСАДА является Паралимпийский комитет России (ПКР), который летом 2016 года был лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Именно по этой причине отечественные паралимпийцы вынуждены были пропустить Игры в Бразилии. На исполкоме МПК, который с 10 по 11 сентября проходил в Мадриде, было замечено, что ПКР проделал большую работу на пути к своему возвращению в международную спортивную семью, однако без восстановления РУСАДА и открытия московской антидопинговой лаборатории ПКР не может снова стать членом МПК.

Президент МПК Эндрю Парсонс спустя полтора часа после публикации решения комитета WADA дал свой комментарий всему произошедшему. "Это огромный прогресс и настоящий прорыв, - приводит слова Парсонса пресс-служба МПК. - Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса. Теперь МПК ждет окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпримет следующие шаги, связанные с отстранением Паралимпийского комитета России".

"Если исполком WADA восстановит РУСАДА, то МПК соберет рабочую группу для оценки ситуации и предоставления рекомендаций совету директоров организации. Затем совет директоров МПК проведет встречу, на которой определит, следует ли восстановить ПКР в правах", - сказал глава МПК.

Председатель исполкома ПКР Павел Рожков в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что в случае восстановления РУСАДА не за горой будет обретение прежних прав и Паралимпийским комитетом России. "С нетерпением ждем 20 сентября. МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Все, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит", - подчеркнул Рожков.

Исполком Международного паралимпийского комитета на своем последнем заседании отметил, что ПКР должен погасить МПК все расходы, которые понес комитет, когда занимался вопросами восстановления ПКР. Долг перед Международным паралимпийским комитетом составляет €257,5 тысяч.

"Финансовый вопрос, о котором говорит МПК, технический. Соответствующие договора подписаны еще перед Играми в Южной Корее. Вопрос диалога с МПК - в правильном оформлении документов в соответствии с российским и международным законодательством", - подчеркнул Рожков.

РУСАДА приняло обет молчания

Российское антидопинговое агентство, в свою очередь, приняло решение не давать никаких комментариев на тему своего возможного скорого восстановления до 20 сентября, когда состоится исполком WADA.