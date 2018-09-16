Хант заработал $765 тыс. за выступление на UFC в Москве, Олейник - $121 тыс.

ТАСС, 16 сентября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатил бойцам смешанного стиля (ММА), выступившим на турнире UFC Fight Night в Москве, гонорары и премиальные бонусы на сумму в $1,9 млн. Об этом сообщает портал The sports daily .

Первый турнир UFC в России завершился победой Олейника над Хантом

В главном бою турнира россиянин Алексей Олейник удушающим приемом победил новозеландца Марка Ханта. В других поединках поляк Ян Блахович удушающим приемом победил украинца Никиту Крылова, россиянин Шамиль Абдурахимов единогласным решением судей выиграл у белоруса Андрея Орловского, а Алексей Кунченко решением судей победил бразильца Тиаго Алвеса.

Также на турнире Халид Муртазалиев победил американца Си Би Доллавэя, Петр Ян - корейца Чжин Су Сона, Майрбек Тайсумов - американца Десмонда Грина, Рустам Хабилов - канадца Кайана Джонсона, Магомед Анкалаев - поляка Марчина Прачне, американец Джордан Джонсон - россиянина Адама Яндиева, Рамазан Эмеев - серба Стефана Секулича, грузин Мераб Двалишвили - американца Террион Уэра.

Больше всех за выступление на турнире заработал Хант - $765 тысяч. Орловский получил $270 тыс., Олейник - $121 тыс., Блахович - $119 тыс., Ян - $79,5 тыс., Анкалаев - $73,5 тыс., Доллавэй - $69 тыс., Алвес - $68 тыс., Хабилов - $64 тыс., Абдурахимов - $41 тыс., Тайсумов - $37 тыс., Джонсон - $36 тыс., Эмеев - $31,5 тыс., Крылов - $31 тыс., Грин - $26 тыс., Кунченко, Муртазалиев и Двалишвили - по $23,5 тыс., Джонсон - $23 тыс., Прачне, Яндиев, Секулич и Уэр - по $13,5 тыс., Чжин Су Сон - $11,5 тыс.

Первый в истории турнир UFC в России прошел в воскресенье в спорткомплексе "Олимпийский". На мероприятии присутствовало 22603 зрителя.