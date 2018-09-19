Вторая жизнь вместо свалки. Как легкоатлетическая дорожка ЧМ-2013 переехала в Кимры

Покрытие не подлежало демонтажу, но тверские умельцы взялись за дело и сотворили чудо

Чемпионат мира по легкой атлетике, проходивший в августе 2013 года на Большой спортивной арене "Лужников" (БСА), сделал этот стадион одним из самых современных легкоатлетических сооружений планеты. Однако жизнь его оказалась очень недолгой: уже в 2014 году на БСА началась реконструкция к футбольному чемпионату мира — 2018.

16 сентября 2018 года на лужниковской легкоатлетической дорожке состоялись соревнования, в которых принимали участие около 200 юных легкоатлетов из Тверской и Московской областей. За спортивными баталиями наблюдало несколько сотен зрителей, сидевших на лужниковских креслах. Все вышенаписанное может привести в некоторое недоумение поклонников "королевы спорта", которые прекрасно знают, что Большая спортивная арена "Лужники" уже не один год является чисто футбольным стадионом и не имеет беговых дорожек. Дело в том, что проходили эти соревнования не в многомиллионной Москве, а в 45-тысячном городке Кимры Тверской области. "Нам было важно возродить свой стадион" После начала реконструкции "Лужников" к мировому первенству по футболу суперсовременные беговые дорожки итальянской фирмы Mondо, которые, по словам самих производителей, не подлежали демонтажу, ждала одна из подмосковных свалок. Однако с таким вынужденным расточительством не были согласны энтузиасты легкой атлетики из тверских Кимр, которые обратились к руководству "Лужников" с просьбой разрешить им самим попробовать снять намертво приклеенное беговое покрытие с бетонного основания арены. Летом 2013 года в "Лужниках" выступали все звезды мировой легкой атлетики. Синяя беговая дорожка московского стадиона принесла самому быстрому человеку мира ямайцу Усейну Болту еще три золотые медали мирового первенства. Дважды праздновал успех и самый выносливый бегун мира — британец Мо Фара. Бронза московского турнира стала первой наградой мировых первенств для российского бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, который двумя годами позднее в Пекине завоюет титул чемпиона мира. "По большому счету та дорожка действительно не была предназначена к демонтажу, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор ЧМ-2013 Михаил Бутов. — Изначально такая возможность не предполагалась, но мы же живем в России. У меня есть товарищ Сергей Нестерович, который одно время работал в Министерстве спорта и имел отношение к организации Кубка мира по регби, который проходил также в "Лужниках" и предшествовал нашему турниру. Он сказал, что хочет положить эту дорожку на стадионе в своих родных Кимрах".

Бутов по просьбе Нестеровича обратился в компанию, которая укладывала дорожку в "Лужниках", с вопросом, можно ли снять дорожку. "Ее представители попробовали это сделать, но у них ничего не получилось. Тогда люди из Кимр решили сделать все сами, тем более что руководство Лужников не было против, все равно же стадион будут реконструировать под футбол. И они сумели решить эту, казалось бы, невыполнимую задачу". "Нам было очень важно возродить свой стадион, — сказал ТАСС Владимир Платонов, который в настоящее время занимает пост начальника отдела физической культуры и спорта администрации города Кимры. — И лужниковская дорожка помогла воплотить в жизнь наши мечты". "Всю зиму мы вели переговоры и параллельно присматривались, как к этой дорожке можно подступиться. Процесс нельзя было затягивать, так как скоро начиналась реконструкция к чемпионату мира по футболу. Поэтому с наступлением тепла мы уже приступили к работе", — отметил Платонов. Мини-"Лужники" в Кимрах Процесс демонтажа дорожки местными умельцами занял всего один месяц. "Самая сложная задача состояла в том, чтобы отодрать эту дорожку от бетонного основания, к которому она была приклеена специальным клеем, — напомнил глава кимрского спорткомитета. — Итальянцы нам сказали, что это невыполнимо, мол, ее можно только сгребать тракторами и вывозить на свалку. А стоимость этой дорожки примерно равна годовому бюджету города Кимры, вы можете себе это представить? Даже по этой причине мы не могли себе позволить сдаться и допустить, чтобы дорожку отправили на помойку".

Стадион "Спутник" в Кимрах после укладки легкоатлетической дорожки © Администрация города Кимры

Стоимость самой дорожки, если ее покупать, составляла в то время €174 за 1 кв. метр, а общая площадь покрытия в "Лужниках" — чуть меньше 8 тыс. кв. метров. "После всех этих пессимистичных прогнозов мы решили самостоятельно взяться за дело и нашли фирму, сотрудники которой потихоньку лист за листом самым примитивным способом с помощью трехфазной лебедки стали снимать это покрытие. Понятно, что идеально срезать все было невозможно. Порой рулоны получались с не очень ровными краями, и потом при укладке дорожки на своем стадионе нам приходилось делать вставки", — заметил Платонов. "А потом фурами эти 250-килограммовые рулоны, которые были пронумерованы при демонтаже, мы переправили непосредственно в Кимры. Также мы увезли с трибун разноцветные лужниковские кресла, которые тогда раздавались всем желающим. Так что теперь в городе Кимры находятся мини-"Лужники", — отметил собеседник ТАСС. По словам Платонова, укладка дорожки на новое место заняла куда больше времени, чем ее демонтаж. "На это ушло целое лето, — сказал чиновник из Кимр. — Все нужно было уложить по порядку. Ведь когда мы снимали, то все нумеровали: первая дорожка — это рулон №1, вторая — рулон №2 и так далее. Где-то приходилось подрезать, где-то подгонять". "Сложнее всего было выкроить виражи, — заметил Платонов. — Потом нам пришлось вызывать специалистов из Волгограда, чтобы те закрасили старую разметку и нанесли новую. После этого был получен соответствующий сертификат, согласно которому мы теперь можем проводить на ней соревнования любого уровня".