Вторая жизнь вместо свалки. Как легкоатлетическая дорожка ЧМ-2013 переехала в Кимры

Чемпионат мира по легкой атлетике, проходивший в августе 2013 года на Большой спортивной арене "Лужников" (БСА), сделал этот стадион одним из самых современных легкоатлетических сооружений планеты. Однако жизнь его оказалась очень недолгой: уже в 2014 году на БСА началась реконструкция к футбольному чемпионату мира — 2018.
16 сентября 2018 года на лужниковской легкоатлетической дорожке состоялись соревнования, в которых принимали участие около 200 юных легкоатлетов из Тверской и Московской областей. За спортивными баталиями наблюдало несколько сотен зрителей, сидевших на лужниковских креслах. Все вышенаписанное может привести в некоторое недоумение поклонников "королевы спорта", которые прекрасно знают, что Большая спортивная арена "Лужники" уже не один год является чисто футбольным стадионом и не имеет беговых дорожек. Дело в том, что проходили эти соревнования не в многомиллионной Москве, а в 45-тысячном городке Кимры Тверской области.
"Нам было важно возродить свой стадион"
После начала реконструкции "Лужников" к мировому первенству по футболу суперсовременные беговые дорожки итальянской фирмы Mondо, которые, по словам самих производителей, не подлежали демонтажу, ждала одна из подмосковных свалок. Однако с таким вынужденным расточительством не были согласны энтузиасты легкой атлетики из тверских Кимр, которые обратились к руководству "Лужников" с просьбой разрешить им самим попробовать снять намертво приклеенное беговое покрытие с бетонного основания арены.
Летом 2013 года в "Лужниках" выступали все звезды мировой легкой атлетики. Синяя беговая дорожка московского стадиона принесла самому быстрому человеку мира ямайцу Усейну Болту еще три золотые медали мирового первенства. Дважды праздновал успех и самый выносливый бегун мира — британец Мо Фара. Бронза московского турнира стала первой наградой мировых первенств для российского бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, который двумя годами позднее в Пекине завоюет титул чемпиона мира.
"По большому счету та дорожка действительно не была предназначена к демонтажу, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор ЧМ-2013 Михаил Бутов. — Изначально такая возможность не предполагалась, но мы же живем в России. У меня есть товарищ Сергей Нестерович, который одно время работал в Министерстве спорта и имел отношение к организации Кубка мира по регби, который проходил также в "Лужниках" и предшествовал нашему турниру. Он сказал, что хочет положить эту дорожку на стадионе в своих родных Кимрах".
Бутов по просьбе Нестеровича обратился в компанию, которая укладывала дорожку в "Лужниках", с вопросом, можно ли снять дорожку. "Ее представители попробовали это сделать, но у них ничего не получилось. Тогда люди из Кимр решили сделать все сами, тем более что руководство Лужников не было против, все равно же стадион будут реконструировать под футбол. И они сумели решить эту, казалось бы, невыполнимую задачу".
"Нам было очень важно возродить свой стадион, — сказал ТАСС Владимир Платонов, который в настоящее время занимает пост начальника отдела физической культуры и спорта администрации города Кимры. — И лужниковская дорожка помогла воплотить в жизнь наши мечты".
"Всю зиму мы вели переговоры и параллельно присматривались, как к этой дорожке можно подступиться. Процесс нельзя было затягивать, так как скоро начиналась реконструкция к чемпионату мира по футболу. Поэтому с наступлением тепла мы уже приступили к работе", — отметил Платонов.
Мини-"Лужники" в Кимрах
Процесс демонтажа дорожки местными умельцами занял всего один месяц. "Самая сложная задача состояла в том, чтобы отодрать эту дорожку от бетонного основания, к которому она была приклеена специальным клеем, — напомнил глава кимрского спорткомитета. — Итальянцы нам сказали, что это невыполнимо, мол, ее можно только сгребать тракторами и вывозить на свалку. А стоимость этой дорожки примерно равна годовому бюджету города Кимры, вы можете себе это представить? Даже по этой причине мы не могли себе позволить сдаться и допустить, чтобы дорожку отправили на помойку".
Стоимость самой дорожки, если ее покупать, составляла в то время €174 за 1 кв. метр, а общая площадь покрытия в "Лужниках" — чуть меньше 8 тыс. кв. метров.
"После всех этих пессимистичных прогнозов мы решили самостоятельно взяться за дело и нашли фирму, сотрудники которой потихоньку лист за листом самым примитивным способом с помощью трехфазной лебедки стали снимать это покрытие. Понятно, что идеально срезать все было невозможно. Порой рулоны получались с не очень ровными краями, и потом при укладке дорожки на своем стадионе нам приходилось делать вставки", — заметил Платонов.
"А потом фурами эти 250-килограммовые рулоны, которые были пронумерованы при демонтаже, мы переправили непосредственно в Кимры. Также мы увезли с трибун разноцветные лужниковские кресла, которые тогда раздавались всем желающим. Так что теперь в городе Кимры находятся мини-"Лужники", — отметил собеседник ТАСС.
По словам Платонова, укладка дорожки на новое место заняла куда больше времени, чем ее демонтаж. "На это ушло целое лето, — сказал чиновник из Кимр. — Все нужно было уложить по порядку. Ведь когда мы снимали, то все нумеровали: первая дорожка — это рулон №1, вторая — рулон №2 и так далее. Где-то приходилось подрезать, где-то подгонять".
"Сложнее всего было выкроить виражи, — заметил Платонов. — Потом нам пришлось вызывать специалистов из Волгограда, чтобы те закрасили старую разметку и нанесли новую. После этого был получен соответствующий сертификат, согласно которому мы теперь можем проводить на ней соревнования любого уровня".
"У нас самая бегучая дорожка"
Стадион "Спутник" имеет четыре круговые беговые дорожки и шесть прямых для забегов на дистанции 100 метров. Заниматься бегом на нем могут все желающие, четыре часа в день здесь тренируются спортсмены из Детской юношеской спортивной школы №2, которой и принадлежит стадион. "На этом стадионе состоялось уже немало соревнований областного и регионального уровня, — отметил Платонов. — В минувшее воскресенье здесь прошел уже ставший традиционным областной мемориал почетного гражданина города Кимры Анатолия Мылова".
"Спортсменам очень приятно выступать на этой знаменитой дорожке. Она самая бегучая по нашей области. Бегуны имеют возможность совершенствовать свое мастерство и получать спортивные звания", — подытожил глава кимрского спорткомитета.
Альберт Стародубцев