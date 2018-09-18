Дирекция Универсиады-2019 ведет переговоры с РУСАДА для организации антидопинговой работы

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Уразов: студенческий хоккейный турнир приблизит Красноярск к Универсиаде-2019

В турнире Student Hockey Challenge, который пройдет с 1 по 8 октября, примут участие сильнейшие мужские команды из России, США и стран Европы

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