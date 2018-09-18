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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Самедов и Мельгарехо вернулись в общую группу команды

Другой полузащитник красно-белых Жано Ананидзе также приступил к занятиям в общей группе

ТАСС, 18 сентября. Футболисты российского футбольного клуба "Спартак" полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов вернулись в общую группу команды перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Игроки пропустили матч седьмого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) и в последнее время работали по индивидуальной программе. Также сообщается, что наравне с партнерами тренируется новичок "Спартака" Роман Еременко, дисквалификация которого за употребление кокаина истекает 6 октября. В пресс-службе не исключают, что полузащитник сможет дебютировать за команду 7 октября в выездном матче 10-го тура РПЛ против "Енисея".

Другой полузащитник красно-белых Жано Ананидзе также приступил к занятиям в общей группе, однако работал с индивидуальными ограничениями.

Матч "Рапид" - Спартак" состоится в четверг в Вене. Начало - 19:55 мск.

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