Футболисты "Спартака" Самедов и Мельгарехо вернулись в общую группу команды

ТАСС, 18 сентября. Футболисты российского футбольного клуба "Спартак" полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов вернулись в общую группу команды перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Игроки пропустили матч седьмого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) и в последнее время работали по индивидуальной программе. Также сообщается, что наравне с партнерами тренируется новичок "Спартака" Роман Еременко, дисквалификация которого за употребление кокаина истекает 6 октября. В пресс-службе не исключают, что полузащитник сможет дебютировать за команду 7 октября в выездном матче 10-го тура РПЛ против "Енисея".
Другой полузащитник красно-белых Жано Ананидзе также приступил к занятиям в общей группе, однако работал с индивидуальными ограничениями.
Матч "Рапид" - Спартак" состоится в четверг в Вене. Начало - 19:55 мск.