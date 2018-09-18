Гончаренко: "Рома" и "Виктория" будут соперниками ЦСКА в борьбе за выход из группы в ЛЧ

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 18 сентября. /ТАСС/. Соперниками ЦСКА в борьбе за выход из группы футбольной Лиги чемпионов будут чешская "Виктория" и итальянская "Рома". Такое мнение на пресс-конференции перед стартовым матчем турнира против "Виктории" высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Соперниками ЦСКА по группе G являются "Рома", "Виктория" и испанский "Реал".

"У нас есть фаворит группы - это "Реал". В матчах с "Ромой" и "Викторией" будет решаться судьба выхода из группы. Называть "Викторию" аутсайдером неправильно. Так думать нельзя, футбол за такое наказывает", - сказал Гончаренко.

В Лиге чемпионов сезона-2011/12 с "Викторией" под руководством Гончаренко встречался белорусский БАТЭ. "Хорошо помню матчи в Минске и Праге. Стиль "Виктории" точно сохранился", - отметил Гончаренко. На выезде БАТЭ сыграл вничью (1:1), а дома проиграл (0:1).

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду, начало встречи в 22:00 мск.