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Лига чемпионов

Гончаренко: "Рома" и "Виктория" будут соперниками ЦСКА в борьбе за выход из группы в ЛЧ

Главный тренер армейцев назвал "Реал" фаворитом квартета G
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Денис Тырин/ТАСС
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Денис Тырин/ТАСС

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 18 сентября. /ТАСС/. Соперниками ЦСКА в борьбе за выход из группы футбольной Лиги чемпионов будут чешская "Виктория" и итальянская "Рома". Такое мнение на пресс-конференции перед стартовым матчем турнира против "Виктории" высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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Соперниками ЦСКА по группе G являются "Рома", "Виктория" и испанский "Реал".

"У нас есть фаворит группы - это "Реал". В матчах с "Ромой" и "Викторией" будет решаться судьба выхода из группы. Называть "Викторию" аутсайдером неправильно. Так думать нельзя, футбол за такое наказывает", - сказал Гончаренко.

В Лиге чемпионов сезона-2011/12 с "Викторией" под руководством Гончаренко встречался белорусский БАТЭ. "Хорошо помню матчи в Минске и Праге. Стиль "Виктории" точно сохранился", - отметил Гончаренко. На выезде БАТЭ сыграл вничью (1:1), а дома проиграл (0:1).

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду, начало встречи в 22:00 мск.

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