Почему новый сезон футбольной Лиги чемпионов будет особенным

УЕФА изменил время начала матчей и значительно увеличил призовой фонд

Футбольная Лига чемпионов, самый престижный клубный турнир не только в Европе, но и во всем мире, стартует 18 сентября. ТАСС рассказывает о том, кто может отобрать трофей у мадридского "Реала", на что могут рассчитывать московские "Локомотив" и ЦСКА, а также о нововведениях, которые УЕФА запускает с этого розыгрыша. Лига чемпионов — самый ценный актив УЕФА со всех точек зрения, как имиджевых, так и финансовых. Лучший футбольный турнир позволяет относиться к себе консервативно, тем не менее УЕФА провел определенные реформы, действие которых начинается как раз с этого сезона.

Во-первых, в Лиге чемпионов стало больше денег. Призовой фонд вырос почти наполовину. Если в прошлом сезоне общая сумма составляла €1,7 млрд, то с этого сезона она выросла до €2,5 млрд. Каждый участник группового этапа получит как минимум €15 млн (раньше было €12,7 млн). Каждая победа на групповой стадии принесет дополнительно €2,7 млн (€1,5 млн), ничья — €900 тыс. (€500 тыс.). Серьезно выросли и премиальные за выход из группы, и дальнейшее продвижение по сетке плей-офф. Клуб, который выйдет в финал Лиги чемпионов, гарантированно заработает €76,2 млн, а с учетом распределения так называемого исторического призового фонда (еще одно нововведение УЕФА) в размере €528 млн эта сумма может заметно перевалить за €100 млн. Основная задача УЕФА на данном этапе — соблюдать финансовый баланс в европейском клубном футболе. Для грандов из Англии или Испании даже такие суммы будут несущественными, а для команд, к примеру, из Сербии, Словении или Румынии только призовые за выход в групповую стадию могут закрыть бюджет на годы вперед. И при правильном расходовании этих средств участник Лиги чемпионов из маленькой по футбольным меркам страны может надолго убить интригу в своем чемпионате.

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Во-вторых, матчи Лиги чемпионов теперь будут начинаться в другое время. Все в России (в ее европейской полосе) привыкли, что матчи Лиги чемпионов в зимнее время начинаются в 22:45, в летнее — в 21:45. С этого сезона матчи будут проходить в две сессии. Первые два матча (в летнее время) будут начинаться в 19:55, остальные шесть — в 22:00. Объяснение УЕФА предельно понятно — это сделано, чтобы болельщики могли посмотреть больше футбола. К примеру, в первый игровой день нововведение дает возможность посвятить вечер сначала противостоянию "Интера" и "Тоттенхэма", а затем "Ливерпуля" и "Пари Сен-Жермен". В-третьих, Лига чемпионов теперь будет выглядеть немного иначе с чисто визуальной точки зрения. УЕФА преподнес это как полноценный ребрендинг, но изменения заметят разве что профессиональные дизайнеры. "Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы, такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами — маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа", — говорится в релизе. Широкая публика заметит лишь редизайн игрового мяча. Теперь он синий с белыми звездами. Впрочем, на телекартинке на общем плане мяч все равно воспринимается как белый, к чему уже давно привыкли болельщики.

Рекордсмен по числу матчей в Лиге чемпионов (167) вратарь "Порту" Икер Касильяс и новый мяч турнира © EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

"Реал" против всех Мадридскому "Реалу" в прошлом сезоне покорилось уникальное достижение — самый успешный клуб в истории турнира выиграл третью подряд Лигу чемпионов, что в новейшей истории не удавалось никому. Теперь, очевидно, главная интрига Лиги чемпионов заключается в том, кто отберет трофей у "Реала". Летом "Реал" сильно изменился. Во-первых, на пике славы из клуба ушел главный тренер Зинедин Зидан. Во-вторых, буквально через месяц о своем уходе после девяти счастливых сезонов в Мадриде объявил Криштиану Роналду.

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Зидана сменил Хулен Лопетеги, сделавший себе имя успешной работой с испанскими молодежными и юношескими сборными, а в "Реал" он пришел из национальной команды. Прямой замены Роналду "Реал" не получил, а главным претендентом на роль лидера команды считается Гарет Бэйл. При Лопетеги "Реал" уже успел проиграть "Атлетико" в матче за Суперкубок Европы, а в чемпионате Испании команда стартовала с трех побед в четырех матчах. Несмотря на столь серьезные изменения, "Реал" будет в числе фаворитов Лиги чемпионов. Но вряд ли мадридцы будут возглавлять список претендентов. Фаворитами первого порядка букмекеры называют английский "Манчестер Сити", испанскую "Барселону" и итальянский "Ювентус", куда, собственно, и перешел Криштиану Роналду. "Манчестер Сити" был одной из самых ярких команд прошлого европейского сезона и легко выиграл чемпионат Англии. Возглавляет команду Хосеп Гвардиола, один из лучших тренеров современности, который дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной". Не стоит сбрасывать со счетов и прошлогоднего финалиста "Ливерпуль". Тренеру Юргену Клоппу, похоже, удалось выстроить сбалансированную команду. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по старту команды в премьер-лиге — пять побед в пяти матчах. Также среди фаворитов значатся чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" и чемпион Германии "Бавария". На что могут рассчитывать "Локомотив" и ЦСКА Эта Лига чемпионов могла быть уникальной для России, если бы в групповом этапе впервые выступили сразу три команды. Но подвел московский "Спартак", который в квалификации проиграл греческому ПАОКу. В итоге Россию представят вполне привычные два клуба, на этот раз — московские "Локомотив" и ЦСКА. Еще месяц назад за ЦСКА было тревожно, а перспективы "Локомотива" воспринимались со сдержанным оптимизмом. Однако к старту турнира расклады поменялись.