Гончаренко: ЦСКА должен стать единым механизмом, где каждый засверкает на фоне коллектива

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 18 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА после прихода большой группы новых футболистов должен стать единым механизмом, где каждый игрок будет сверкать на фоне коллектива. Об этом на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов сезона-2018/19 против чешской "Виктории" сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, отвечая на вопрос о максимуме обновленного ЦСКА.

Гончаренко: "Рома" и "Виктория" будут соперниками ЦСКА в борьбе за выход из группы в ЛЧ

"Максимум точно сложно увидеть. Наша задача - превратиться в единый механизм, каждый будет сверкать на фоне коллектива. Сколько на это нужно времени, пока не ясно", - сказал Гончаренко.

В 1996 году в похожей ситуации оказался московский "Спартак". Красно-белые выиграли чемпионат России с большим количеством молодых игроков в составе, и ту команду часто называли "пионеротрядом Георгия Ярцева". "Наверное, пора повязать пионерский галстук, - сказал Гончаренко, отвечая на сравнение с тем "Спартаком". - Мы идем от матча к матчу и делаем все возможное, чтобы играть на 100 процентов".

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду, начало встречи в 22:00 мск.