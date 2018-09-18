Капитан "Виктории" заявил, что ЦСКА имеет в составе много сильных футболистов

"В составе ЦСКА много сильных игроков, и мы не можем позволить себе сконцентрироваться только на одном-двух из них, - сказал Губник. - В Лиге чемпионов играешь не каждый год. Это праздник, и он мне очень нравится. В прошлый раз я думал, что больше в Лиге чемпионов уже не сыграю, но вот жду новый розыгрыш".

"У ЦСКА молодые и талантливые футболисты, которые захотят проявить себя, - продолжил игрок. - Для нас это несет элемент неизвестности, ведь в этой команде много новичков. Наша команда за последние пять лет тоже изменилась, и некоторым из нас предстоит впервые сыграть в Лиге чемпионов".

Главный тренер чешского клуба Павел Врба отметил обновление армейской команды. "Нынешний ЦСКА - новая команда с новым тренером, другими футболистами, другим стилем игры. ЦСКА несет знак качества российского футбола, который мы видели на чемпионате мира".

"В этом году наша результативность отличается от прежней, - продолжил специалист. - У нас есть один форвард, который сильно выделяется на общем фоне, но я смотрел последние матчи ЦСКА и не думаю, что москвичи будут использовать персональную опеку. Эта команда играет очень плотно. Я видел последние три домашние встречи ЦСКА, и пусть в этой команде много новичков, все они очень сильны и опытны".