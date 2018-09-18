Воробьев: ХК "Динамо" посвятил победу над "Витязем" погибшему массажисту команды

"Мы посвящаем эту победу Шапошникову, команда билась сегодня за него. Ребята старались, выполняли установку, тренерское задание, совершали меньше ошибок, наверное, поэтому и победили. Дальше нас ждут сложные соперники, будем стараться улучшать игру и побеждать в следующих матчах", - сказал Воробьев.

"Динамо" во вторник обыграло на своем льду "Витязь" со счетом 4:2 и одержало вторую победу в семи матчах текущего сезона КХЛ. Встреча на арене "Мегаспорт" началась с минуты молчания в память о Шапошникове, который погиб в ДТП по дороге домой после возвращения с выездной серии команды. Массажист работал в "Динамо" на протяжении 21 года и вновь вернулся в клуб в мае.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Коллектив московского "Динамо" посвятил победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над подольским "Витязем" погибшему 14 сентября массажисту команды Николаю Шапошникову. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

"Не хочется сегодня никого выделять, на льду работала команда, спасибо ей за это", - добавил главный тренер "Динамо".

Следующий матч регулярного чемпионата динамовцы проведут на домашнем льду в четверг против санкт-петербургского СКА, начало - 19:30 мск.

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов посетовал на плохую игровую дисциплину. Бело-голубые забросили три шайбы в большинстве, а хоккеисты подмосковного клуба в сумме набрали 43 минуты штрафа при восьми у динамовцев.

"Мы понимали прекрасно, какой будет настрой у "Динамо", готовились к этому матчу. К сожалению, игру сломало слабое начало второго периода и, конечно, удаления, то есть игровая дисциплина", - сказал Белов.

"Кроме того, у нас были небольшие проблемы с составом. Получилось, что практически одно звено осталось в полном составе по сравнению с прошлой игрой", - добавил главный тренер "Витязя".

В активе подольского клуба осталось восемь очков после восьми матчей КХЛ, он занимает пятое место в таблице регулярного чемпионата. Следующую игру лиги "Витязь" проведет в четверг в Ярославле против местного "Локомотива".

