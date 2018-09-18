"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футбол в Италии

СМИ: розыгрыш второго дивизиона чемпионата Италии по футболу не будет приостановлен

Ранее во вторник НОК Италии сообщил, что розыгрыш Серии В будет приостановлен по решению суда до определения окончательного количества играющих в турнире команд

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