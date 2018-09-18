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Лига чемпионов

"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2
Футболисты "Ливерпуля" EPA-EFE/PETER POWELL
Футболисты "Ливерпуля"
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 18 сентября. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 обыграл французский "Пари Сен- Жермен" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе "Энфилд".

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В составе хозяев мячи забили Дэниел Старридж (30-я минута), Джеймс Милнер (36, с пенальти) и Роберто Фирмино (90+2). У гостей отличился Тома Менье (40) и Килиан Мбаппе (83). Фирмино провел 150-й матч за "Ливерпуль".

После первого тура "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу группы C, ПСЖ занимает четвертое место. В параллельном матче итальянский "Наполи" и сербская "Црвена Звезда" сыграли вничью 0:0 и расположились на втором и третьем местах соответственно.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Наполи". ПСЖ на своем поле примет "Црвену Звезду". Обе встречи состоятся 3 октября.

В группе А испанский "Атлетико" на выезде обыграл французский "Монако" (2:1), а бельгийский "Брюгге" на своем поле проиграл немецкой "Боруссии" (0:1).

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