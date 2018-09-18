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Лига чемпионов

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в гостевом матче Лиги чемпионов

Московский клуб уступил на выезде со счетом 0:3
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© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© AP
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" проиграл турецкому "Галатасараю" со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D прошла в Стамбуле.

Мячи на счету Гарри Родригеса (9-я минута), Эрена Дердийока (67) и Сельчука Инана (94, с пенальти). На 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок хозяев Баду Н'Диайе.

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Ранее команды встречались дважды. В групповом раунде Лиги чемпионов - 2002/03 российский клуб в сентябре 2002 года потерпел домашнее поражение (0:2), а в октябре того же года одержал гостевую победу (2:1).

Последний раз в главном клубном европейском турнире "Локомотив" играл в сезоне-2003/04. Железнодорожники под руководством Юрия Семина вышли в плей-офф из группы с лондонским "Арсеналом", миланским "Интером" и киевским "Динамо". В 1/8 финала "Локомотив" уступил по сумме двух матчей "Монако" (2:1, 0:1).

"Локомотив" потерпел третье подряд разгромное поражение в еврокубках. Весной текущего года в 1/8 финала Лиги Европы железнодорожники дважды уступили испанскому "Атлетико" (0:3 - в гостях; 1:5 - дома).

В другом матче группы D во вторник немецкий "Шальке" дома сыграл вничью с португальским "Порту" - 1:1. В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с "Шальке", турецкий клуб проведет в этот день гостевую встречу с "Порту".

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