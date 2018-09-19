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Сборные по футболу

Сборная России по футболу может провести матч на стадионе "Лужники" в 2019 году

Сборная России первый домашний матч после ЧМ-2018 сыграла в Ростове-на-Дону
Стадион "Лужники" Сергей Савостьянов/ТАСС
Стадион "Лужники"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу может провести матч на стадионе "Лужники" в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор спорткомплекса "Лужники" Александр Пронин.

"Есть идеи, и они везде поддержаны. Надеемся, даже уверены, что она [сборная] будет у нас играть", - сказал Пронин.

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Стадион "Лужники" принял семь матчей чемпионата мира 2018 года, включая матч открытия и финал турнира. Также на стадионе прошла четвертьфинальная игра мирового первенства между сборными России и Испании.

Сборная России первый домашний матч после ЧМ-2018 провела в Ростове-на-Дону, выиграв 10 сентября в товарищеской встрече у команды Хорватии - 5:1. Домашние встречи Лиги наций в этом году россияне проведут в Калининграде против шведов 11 октября и в Сочи против команды Турции 14 октября.

Также в "Лужниках" проведет домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА.

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