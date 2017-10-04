Мутко: база для сборной России по футболу появится в Лужниках после ЧМ-2018

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НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. База для сборной России по футболу начнет строиться в Лужниках после чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"После чемпионата мира мы сделаем базу в Лужниках. Если команда будет собираться на несколько дней, то сможет останавливаться там", - сказал Мутко.
К чемпионату мира российская сборная будет готовиться в УТЦ "Новогорск". "Приятно, что спустя 25 лет мы вернулись на базу в Новогорск, пообщался с ребятами, всем нравится. Самое главное: вышел, три метра - и ты уже на тренировке, не нужно ехать никуда. Сейчас корпус, в котором живут гимнасты, приводим в порядок, сделаем реновацию", - отметил глава РФС.
"Это будет база отдельная для них, она будет использоваться на чемпионате мира. Второй газон будет в порядке весной. Еще один искусственный газон здесь сделаем, будет полноценная база для сборных команд", - сказал Мутко.
Президент РФС доволен качеством поля на базе в Новогорске. "Газон хорошего качества. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще немного постоял, лучше было бы, если бы мы чередовали газоны. Но в целом он выдержит, а в следующем году подойдет второй, он будет совершенно на другом уровне", - отметил Мутко.