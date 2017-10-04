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Мутко: Головин через один-два дня вернется в общую группу сборной России

Спорт
4 октября, 12:29 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Вице-премьер РФ также рассказал, что немного простудился защитник Юрий Жирков

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин через один-два дня начнет работать в общей группе на сборе национальной команды перед контрольным матчем со сборной Южной Кореи. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Сбор начался в понедельник на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске. Головин занимается по индивидуальной программе из-за повреждения. Во вторник раньше остальных тренировку завершил Юрий Жирков.

"Саша тренируется по индивидуальной программе, просто важно, что он работает в расположении сборной - здесь врач команды, физиотерапевт ЦСКА, все на связи. Если все будет благополучно, завтра-послезавтра сможет вернуться. Решение примут врачи и сам игрок", - сказал Мутко.

"Юра немного простудился, но он рвется в бой. У него все нормально будет", - добавил Мутко.

7 октября сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, 10 октября - с командой Ирана на "Казань-Арене".

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