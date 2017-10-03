Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Головин тренируется по индивидуальной программе перед матчем со сборной Южной Кореи

Спорт
3 октября, 11:38 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Футболист начал вторую тренировку на сборе национальной команды вне общей группы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин тренируется по индивидуальной программе на сборе национальной команды перед контрольным матчем со сборной Южной Кореи, передает корреспондент ТАСС.

Сбор начался в понедельник на базе учебно-тренировочного центра в подмосковном Новогорске. Во вторник футболисты провели вторую тренировку. Днем ранее в занятии не принимали участие Головин и полузащитник Алан Дзагоев, который из-за травмы ахиллова сухожилия покинул расположение сборной России.

Все остальные футболисты начали тренировку в общей группе.

7 октября сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, 10 октября - с командой Ирана на "Казань-Арене".

Смотрите также

Головин тренируется по индивидуальной программе перед матчем со сборной Южной Кореи

Черчесов: футболисту Головину на восстановление может хватить 4-5 дней

Черчесов: футболисту ЦСКА Дзагоеву нужно больше четырех недель на восстановление

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама