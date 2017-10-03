Головин тренируется по индивидуальной программе перед матчем со сборной Южной Кореи

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НОВОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин тренируется по индивидуальной программе на сборе национальной команды перед контрольным матчем со сборной Южной Кореи, передает корреспондент ТАСС.
Сбор начался в понедельник на базе учебно-тренировочного центра в подмосковном Новогорске. Во вторник футболисты провели вторую тренировку. Днем ранее в занятии не принимали участие Головин и полузащитник Алан Дзагоев, который из-за травмы ахиллова сухожилия покинул расположение сборной России.
Все остальные футболисты начали тренировку в общей группе.
7 октября сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, 10 октября - с командой Ирана на "Казань-Арене".