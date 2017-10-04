Эксперт: закрытого футбола в товарищеских матчах сборной России не будет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России покажет раскованный футбол в товарищеских матчах с командами Южной Кореи и Ирана. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов.

Товарищеский матч Россия - Южная Корея состоится 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Встреча между командами России и Ирана состоится 10 октября в Казани на стадионе "Казань-Арена".

"Сборная будет играть раскованно, - сказал Билялетдинов. - Когда результат не довлеет, закрываться в раковину никто не будет. Это полезный матч для того, чтобы побегать в новых сочетаниях".

По мнению специалиста, сборная России должна проводить товарищеские матчи с соперниками более высокого уровня, чем команды Южной Кореи и Ирана. "Мне кажется, лучше сыграть с более титулованными командами, потому что для них товарищеский матч - это поддержание рейтинга. Уровень самих команд, их рейтинг в классификации имеют значение. Сухие цифры с оговорками, но выражают уровень команды", - отметил Билялетдинов.

Эксперт считает оборону наиболее проблемной позицией в сборной России. "В центральной линии защитников отсутствует скорость. По старинке учили, что необходимо лишь грамотно выбирать позицию, а скорости вроде как и не нужно. Но темповая игра с выходом до центральной линии и даже с пересечением ее центральными защитниками не так часто, но все-таки должна быть", - сказал Билялетдинов.

В сборную России вызваны следующие защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин" Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция).

Кокорин способен подтвердить свой уровень в сборной России по футболу

По мнению Билялетдинова, нападающий санкт- петербургского "Зенита" Александр Кокорин сможет проявить себя должным образом в предстоящих товарищеских матчах. "Если соперник позволит, если Кокорин сам будет мотивирован, то покажет [хорошую игру]. Кокорин - опытный игрок и понимает, что соскочить с этой волны легко, а для того, чтобы ее снова поймать, понадобится гораздо больше времени", - сказал собеседник.

В этом сезоне 26-летний Кокорин забил 15 голов за "Зенит" во всех турнирах, он был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года. Всего в составе национальной команды игрок провел 44 матча, в которых забил 12 мячей.

По мнению Билялетдинова, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит предоставить больше игрового времени нападающему "Тосно" Антону Заболотному. "Лучше дать сыграть Заболотному, чем выпускать на поле уже известных, испытанных в деле игроков: Артема Дзюбу, Федора Смолова или Кокорина. Если же Заболотный проведет оба матча на скамейке или выйдет чисто формально минут на пять-десять в концовке, наверное, это будет не совсем правильно по отношению к игроку", - сказал Билялетдинов.

В этом сезоне 26-летний Заболотный забил за "Тосно" четыре мяча. Нападающий впервые был вызван в сборную для участия в контрольном матче против "Динамо" (3:0), форвард в той встрече отметился голом.