Кокорин заявил, что ждал вызова в сборную России и хотел его получить

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НОВОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" и сборной России Александр Кокорин ждал вызова в национальную команду и хотел его получить. Об этом он рассказал журналистам.
26-летний Кокорин вызван в сборную России впервые с ноября прошлого года. Тогда нападающий сыграл за национальную команду в товарищеских матчах против сборных Катара (1:2) и Румынии (1:0). Летом вокруг Кокорина разгорелся небольшой скандал, когда тот после вылета сборной из Кубка конфедераций выложил в "Ингстаграме" шутку, которую многие восприняли как оскорбление главного тренера Станислава Черчесова.
"Понятно, что я ждал вызова в сборную, мы для того и работаем, чтобы играть во всех главных турнирах и попадать в сборную, это престиж страны. Конечно, я хотел получить вызов. Если бы шутка летом произошла во время турнира или моего выступления в сборной, это одно дело, не забывайте это", - сказал Кокорин.
Также он подчеркнул, что хотел бы сыграть в одной связке с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым. "Переехали в другой корпус, живем в другом месте, а так все осталось - тот же распорядок, правила, тренировки, поэтому у нас хорошее настроение и атмосфера. Если мы со Смоловым выйдем вместе и будем играть, то я буду доволен, будем ждать матчей и посмотрим", - отметил футболист.
"Сегодня проснулись, сдали анализы, кровь, позавтракали и пошли тренироваться. Нас на две группы поделили - кто-то играл не так давно, у них было восстановление, приводим себя в форму", - добавил нападающий.
Сбор начался в понедельник на базе учебно- тренировочного центра в Новогорске. Во вторник футболисты провели вторую тренировку. 7 октября сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, 10 октября - с иранцами на "Казань-Арене".