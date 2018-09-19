МОК приветствует желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение ОИ-2032

"МОК приветствует намерение Южной Кореи и КНДР совместно провести Олимпийские игры 2032 года, - сказал Бах. - После того, как мы открыли двери для переговоров о совместном проходе двух корейских команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, спорт мог бы еще раз внести свой вклад в установление мира на Корейском полуострове. Мы искренне желаем, чтобы эти переговоры дали необходимый прогресс для успешного продвижения кандидатуры. В своих переговорах с лидерами двух стран МОК обязуется продолжать поддерживать сближение между государствами посредством спорта".

Также было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта. Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире.