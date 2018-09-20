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Фигуристка Медведева заявила, что Тутберидзе никогда не советовала ей завершать карьеру

Спортсменка подчеркнула, что "впервые услышала об этом в сомнительном интервью"
Евгения Медведева Артем Геодакян/ТАСС
Евгения Медведева
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева заявила, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе никогда не советовала ей завершить карьеру. Об этом фигуристка рассказала в интервью ТАСС.

"Нет", - ответила Медведева на вопрос, правда ли состоялся подобный разговор с тренером.

"Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью", - уточнила фигуристка.

Ранее СМИ растиражировали информацию из интервью канадского тренера Дага Хау изданию TheSkatingLesson о том, что Тутберидзе посоветовала спортсменке после Олимпиады уходить из большого спорта, поскольку "ее карьере конец". В мае Медведева объявила об уходе от Тутберидзе и начале сотрудничества с канадцем Брайаном Орсером.

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