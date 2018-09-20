Евгения Медведева: я российская фигуристка и всегда буду защищать цвета триколора

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 накануне первого старта в сезоне на "Осенней классике" в канадском Оквилле рассказала в интервью ТАСС о впечатлениях от контрольного проката в Москве, раскрыла подробности своего пребывания и тренировок в Канаде, и подчеркнула, что будет выступать только за Россию.
— Женя, за полгода до Олимпиады вы получили травму. Но все-таки выступили на Играх и показали себя во всем великолепии. Как вы чувствуете себя сейчас? Удалось как следует пролечить ногу?
— Странно и не очень приятно об этом вспоминать. Но я уже почти забыла и болевые, и моральные переживания. Сейчас уже все хорошо — травма прошла, нога не болит. Проходила лечение в европейской клинике и дома.
— Правда, что ваш бывший тренер Этери Тутберидзе советовала вам завершить карьеру?
— Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью.
— Вы решились переехать в Канаду и тренироваться у Брайана Орсера. Волновались перед поездкой?
— Волновалась? Это мягко сказано! Ведь до этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно незнакома. Решение было непростым и долгим. Я об этом уже много раз рассказывала — не будем вдаваться в подробности. Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы.
— Что пришлось изменить в первую очередь в своей жизни?
— Язык общения. Но поскольку у меня уже был небольшой опыт в общении на английском языке, то все прошло более-менее гладко. Сейчас мои навыки в английском, надеюсь, улучшились. Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться.
— В речи уже появились какие-то сленговые слова?
— Вот со сленгом у меня не складывается (Смеется). Я пытаюсь говорить правильно.
— После контрольных прокатов в Москве вы сказали, что по-русски сейчас говорите только с мамой и бабушкой?
— В основном с мамой и бабушкой! Тут есть много русскоязычных, и язык я не забываю, так что это неправда! Вообще в этой связи хотелось бы сказать уважаемым журналистам немного внимательней относиться к словам спортсменов и тренеров. Ведь даже небольшие искажения сказанного могут нанести серьезный вред и бросить тень недоверия на человека.
К сожалению, мы уже несколько раз сталкивались с тем, что искажаются факты ради того, чтобы столкнуть лбами. Появляются странные статьи не подтвержденного толка, которые не являются правдой. Пользуясь случаем хочу обратиться к труженикам пера — пожалуйста будьте внимательны и осторожны с непроверенной информацией, ведь она может нанести вред репутации как российских, так и канадских тренеров и их воспитанников. Заранее благодарю за понимание. Извините за отступление от вопроса.
— Женя, кто сейчас вас поддерживает? С кем вы дружите? Вас есть кому там, в Канаде, поддержать кроме мамы? Ведь тренер тренером, но человеку всегда хочется пообщаться со сверстниками.
— В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей. Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени, и мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас.
— Расскажите о тренировках у Брайана.
— Тренировки проходят совершенно по-другому, чем раньше. Нельзя сказать, что это лучше или хуже, чем было — просто по-другому.
— С чего начали?
— Первыми шагами, как обычно, было скольжение — тут ничего нового. Поэтому сразу влилась в работу. Она проходит в основном позитивно и, надеюсь, продуктивно.
— Какой настрой у Орсера?
— Брайан настроен на работу, и, надеюсь, что ему нравится, в какую сторону мы движемся в плане подготовки.
— Если бы можно было его охарактеризовать Брайана всего тремя словами, какие бы вы выбрали? Строгий? Умеет ругаться? Умеет мотивировать? Умеет поговорить по душам? Какой он?
— Профессиональный. Требовательный. Спокойный. И мотивировать он умеет, еще как!
— Я знаю, что у вас сложились замечательные отношения с Юзуру Ханю. Вы были как два уникума по разным сторонам земного шара – там он, в России – вы. Часто общаетесь?
— Ну какой я уникум (Смеется)? Это как-то совсем не скромно про меня сказано. Мы занимаемся в одной группе, катаемся на одном льду. Поэтому, разумеется, общаемся.
— Мы еще больше полюбили Джейсона Брауна, когда узнали, что он помогал вам в Канаде. Он тоже стал вашим другом?
— Джейсон — это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь, и что мы стали больше общаться.
— Немного о еде. Кухня в Канаде значительно отличается от русской. Вы к ней привыкли? Многие мои соотечественники, долго живущие за границей, иногда просят меня привезти бородинский хлеб или шоколад "Аленка".
— Будете смеяться! Но бородинский хлеб, шоколад "Аленка", печенье "Юбилейное", гречка, "Ессентуки" и даже сибирские пельмени тут есть! В Торонто большая русская диаспора и много русских продуктовых магазинов. Так что я даже не пытаюсь привыкнуть к местной пище. Хотя здесь есть что попробовать, и готовят неплохо.
— Расскажите про ваш дом, если не трудно. Вам с мамой в нем комфортно? Бабушка, я так поняла, в России?
— У нас светлый и просторный дом. Мне нравится. И нам тут комфортно. Бабушка сейчас в России — у нее заканчивается дачный сезон, и совсем скоро она вместе с Джери (французский бульдог Евгении – прим. ТАСС) отправится домой в Москву. Мы каждый день на связи по нескольку раз — все хорошо!
— Каток от дома далеко? Спрашиваю, потому что помню, как когда-то вы рассказывали о своих поездках на метро на тренировки. Вас в метро тогда никто не узнавал, думаю, сейчас все иначе.
— Каток находится в пешей доступности — его видно из окна. Так что трудностей с передвижением не испытываю. Но права на вождение получать надо. Не для того чтобы передвигаться по Торонто, просто должен быть в жизни такой навык. Но пока водить я не особо умею.
— Где вы любите проводить свободное время?
— Мы часто ездим в ботанический сад чтобы покормить разную живность. В основном это сурки и огромные черные белки — в России таких нет. Очень забавные существа.
— А с соседями познакомиться успели?
— Да, и среди них много фигуристов.
— Когда вас снова можно ждать домой? Как вы думаете, Канада – это надолго?
— В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада — это место моей подготовки, тренировочная база. Я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я — российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!
— Что вы почувствовали в Москве, на льду "Мегаспорта" во время контрольных прокатов? Когда вышли и увидели заполненные трибуны, которые поддерживали вас? Показалось, что, когда вы вышли со льда, мы все увидели совершенно счастливого и легкого человека. Вы смеялись, шутили. А еще показалось, что вы даже по журналистам соскучились.
— Конечно меня совершенно поразил тот факт, что пришло столько людей посмотреть на прокаты! Раньше такого не было! Я думала, что будет меньше публики. На меня всегда поддержка со стороны болельщиков с трибун действовала очень положительно, поэтому я была действительно счастлива! Это правда! Сейчас я немного побаиваюсь журналистов из-за волны негатива, которую на меня обрушили. Но уверяю вас, мне это не мешает, а только подстегивает работать дальше.
— Брайан вышел к нам, журналистам, после проката. Пообщался, за что ему огромное спасибо. Что он сказал вам?
— Сказал, что нужно много работать, чтобы двигаться дальше, и вынести уроки из прошедших прокатов. А Дэвид (Уилсон – хореограф Евгении – прим. ТАСС) сказал, что я "блондинка"(Смеется). Не в обиду блондинкам будет сказано!
— Как вы отнеслись к идее короткой программы под голос Натали Коул?
— Мне очень нравится! Вообще скажу так — трудно кататься под то, что тебе не нравится, а эта музыка мне лично очень по душе. Раньше, я ее не слышала. Такого рода программа была у меня всего один раз, давно, я была еще очень маленькой. Так что это, можно сказать, маленький эксперимент – надеюсь, удачный и всем понравится мой новый образ.
— А как вы отнеслись к идее танго для произвольной программы? Ведь одно дело танго в исполнении пары – мужчины и женщины, другое — в одиночном катании. Что вы хотели сказать своим танго?
— Танго — это довольно популярная музыка, именно для одиночного фигурного катания. Каждому кто берет эту музыку, есть, что сказать "своим" танго.
— Многие отметили ваше новое скольжение. Мое личное наблюдение – вы действительно изменились в стиле катания. Изменились ли ваши ощущения на льду?
— Я сейчас много работаю над этим. И, если перемены видны со стороны — я этому рада. Спасибо!
— Женя, как вы отнеслись к "обнулению" всех рекордов в фигурном катании с изменениями правил? Ваших в том числе?
— Должна сказать, что рекорды, в том числе и мои, не обнулились, а стали историческими. Они зафиксированы, уж извините за нескромность. В связи с введением новой шкалы оценок цифры изменятся, и, конечно, будут появляться новые рекорды, которые нельзя будет сравнивать со старыми. Сейчас изменена шкала оценок, а не система судейства. Все, что принято международным союзом конькобежцев — это закон! И обсуждению он не подлежит.
— И еще немного о переменах – мы все так привыкли к вашему образу и вдруг вы остригаете челку! У вас такая в детстве была, если не ошибаюсь.
— Захотелось! Просто захотелось! Я же девочка, и я хочу челку!
Беседовали Вероника Советова, Денис Розов