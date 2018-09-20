Фигуристка Медведева планирует часто приезжать в Россию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева, тренирующаяся в Канаде, планирует часто приезжать в Россию. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада - это место моей подготовки, тренировочная база, я никуда из России не собираюсь уезжать, - подчеркнула Медведева. - Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я - российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!"

Медведева после Олимпийских игр прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе, о чем заявила в мае. После этого спортсменка переехала в Торонто, где начала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера.