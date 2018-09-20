Дегтярев: WADA своим решением восстановить РУСАДА признало работу РФ по борьбе с допингом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является признанием работы, проделанной Россией по борьбе с допингом. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
В четверг исполком WADA на своем заседании признал РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
"Решение WADA - долгожданное для нашей страны. Оно отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом. Это и идеологическая составляющая - воспитание нетерпимости к допингу, и совершенствование антидопингового законодательства, в том числе ужесточение наказания за применение запрещенных средств, и активная профилактическая работа с молодым поколением спортсменов", - сказал Дегтярев.
По его словам, многочисленные проверки российских спортсменов, участвовавших на международных соревнованиях, на протяжении последних лет показали в подавляющем большинстве случаев отсутствие использования запрещенных средств. "Все это, а также четкая выверенная позиция руководства страны, привело к компромиссному решению, позволившему восстановить РУСАДА", - отметил Дегтярев.
"Восстановление РУСАДА должно стать сигналом всему мировому спортивному сообществу, что пора прекратить оказывать политическое давление на спорт. 13 западных стран во главе с Британией и США открыто призывали WADA принять отрицательное решение по восстановлению РУСАДА. Подобные методы манипулирования разрушают мировой спорт. В дальнейшем для укрепления позиций России перед нами стоит задача восстановления представительства в WADA, как это было ранее", - добавил он.