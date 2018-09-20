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В Турине зажгли огонь зимней Универсиады 2019 года

Город старта огня выбран неслучайно, первая универсиада прошла в этом городе в 1959 году
© Пресс-служба Универсиады

РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года стартовала в четверг в итальянском городе Турин. Как ТАСС сообщили организаторы мероприятия, у местного университета в ходе торжественной церемонии был зажжен огонь, который в итоге будет доставлен в Красноярск, где пройдет XXIX Всемирная зимняя универсиада.

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Город старта огня выбран неслучайно. "Первая универсиада прошла именно здесь в 1959 году", - сказала организатор церемонии, постановкой которой занимался российский фигурист и хореограф Илья Авербух. Неслучайно и число - 20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта.

Из Турина эстафета огня отправится в Алма-Ату, а затем в Харбин (Китай). Длинный и красочный марафон ожидается по российской территории, где маршрут эстафеты охватит три десятка городов, где работают ведущие вузы страны, включая Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл.

Всего в эстафете, которая продлится 164 дня, примут участие 665 факелоносцев. Завершится эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске, и уже на следующий день, 2 марта, начнется церемония торжественного открытия Универсиады. Состязания пройдут в следующих видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом, шорт-трек.

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Зимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеЭстафета огня Зимней универсиады-2019
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