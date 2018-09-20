Газзаев: WADA не пошло на поводу у тех, кто призывал продлить отстранение РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), восстановив в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), не пошло на поводу у тех, кто без всяких оснований требовал продлить отстранение. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу депутат Госдумы Валерий Газзаев.
Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. Из 12 членов исполкома "за" проголосовало девять человек. 14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании. После этого с призывом не восстанавливать российскую организацию публично выступили некоторые зарубежные спортсмены, а также представители заграничных антидопинговых агентств.
"Сегодняшнее решение WADA можно только приветствовать, оно было единственно верным. Особо стоит отметить тот факт, что в WADA не пошли на поводу провокационных заявлений многих именитых атлетов, по привычке обвиняющих нашу страну. На самом деле в них говорит страх - страх перед нашими спортсменами, которые всегда претендуют на награды высшей пробы", - сказал Газзаев.
WADA приостановило членство РУСАДА в ноябре 2015 года после допинговых скандалов в российской легкой атлетике.
"Решение WADA об отстранении РУСАДА еще в 2015 году казалось политически мотивированным, это была часть большой информационной, санкционной и экономической войны против России, которую начали страны Запада под руководством США. Беспрецедентное решение WADA было навязано из-за океана. Ничем иным, кроме как желанием уколоть Россию, оно не объясняется, ведь допинг активно принимается в тех же США, и это общемировая проблема. В результате пострадали не только спортсмены, пострадал весь мировой спорт", - отметил он.
"В дальнейшем все произошло в точности с русской поговоркой - не было бы счастья, да несчастье помогло. По поручению президента Госдума ужесточила антидопинговое законодательство, и сегодня именно наша страна в авангарде борьбы с этим злом", - добавил Газзаев.