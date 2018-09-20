Газзаев: WADA не пошло на поводу у тех, кто призывал продлить отстранение РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), восстановив в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), не пошло на поводу у тех, кто без всяких оснований требовал продлить отстранение. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"Сегодняшнее решение WADA можно только приветствовать, оно было единственно верным. Особо стоит отметить тот факт, что в WADA не пошли на поводу провокационных заявлений многих именитых атлетов, по привычке обвиняющих нашу страну. На самом деле в них говорит страх - страх перед нашими спортсменами, которые всегда претендуют на награды высшей пробы", - сказал Газзаев.

Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. Из 12 членов исполкома "за" проголосовало девять человек. 14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании. После этого с призывом не восстанавливать российскую организацию публично выступили некоторые зарубежные спортсмены, а также представители заграничных антидопинговых агентств.

WADA приостановило членство РУСАДА в ноябре 2015 года после допинговых скандалов в российской легкой атлетике.

"Решение WADA об отстранении РУСАДА еще в 2015 году казалось политически мотивированным, это была часть большой информационной, санкционной и экономической войны против России, которую начали страны Запада под руководством США. Беспрецедентное решение WADA было навязано из-за океана. Ничем иным, кроме как желанием уколоть Россию, оно не объясняется, ведь допинг активно принимается в тех же США, и это общемировая проблема. В результате пострадали не только спортсмены, пострадал весь мировой спорт", - отметил он.

"В дальнейшем все произошло в точности с русской поговоркой - не было бы счастья, да несчастье помогло. По поручению президента Госдума ужесточила антидопинговое законодательство, и сегодня именно наша страна в авангарде борьбы с этим злом", - добавил Газзаев.