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Ниггли: WADA прилагает все усилия для восстановления в РФ надежной антидопинговой системы

В четверг исполком WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства

ТАСС, 20 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с момента признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации прилагает все усилия для восстановления в России надежной антидопинговой системы. Об этом заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, чьи слова приводит пресс-служба организации.

В четверг исполком WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. РУСАДА до конца года должно предоставить WADA допуск к базе данных московской лаборатории. В противном случае РУСАДА вновь будет лишено статуса соответствия кодексу организации.

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"С ноября 2015 года WADA и его партнеры прилагают все усилия для восстановления надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, которая обеспечит защиту чистых спортсменов внутри и за пределами страны, - сказал Ниггли. - На протяжении всего этого процесса руководство WADA последовательно принимало решения независимых расследований и рекомендации комитета по соответствию. Наша приверженность защите чистого спорта остается такой же сильной, как и прежде. WADA придерживалось дорожной карты по восстановлению РУСАДА и, основываясь на рекомендации комитета по соответствию, агентство искало реалистичный способ реализации двух невыполненных условий дорожной карты, сегодняшнее решение позволит добиться этого и впервые оснащает WADA четкими сроками предоставления доступа к базе данных".

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"Если российские власти не выполнят того, что было согласовано, если РУСАДА не будет поддерживать высокий операционный стандарт, которого оно достигло, то организация вновь вернется к статусу, который не будет соответствовать кодексу WADA, на этот раз с более жесткими условиями", - добавил гендиректор WADA.

"Все согласны с тем, что WADA должно получить доступ к базе данных московской лаборатории, - сказал глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор. - Сегодня обсуждается лишь вопрос о том, как мы можем достичь этой цели. Сегодняшнее решение означает, что предоставление данных в порядке, оговоренном сейчас, является одним из важнейших требований при новом режиме соответствия кодексу WADA. Если это требование не будет выполнено к концу года, исполком WADA будет в состоянии ответить решительно и недвусмысленно".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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