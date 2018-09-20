Рабочая группа представит IAAF доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря

ТАСС, 20 сентября. Рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном в начале декабря представит совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) доклад по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в заявлении IAAF, которое приводит пресс-служба организации.

"IAAF имеет свой собственный набор критериев для восстановления ВФЛА, вопрос их выполнения контролируется независимой рабочей группой под председательством Андерсена и членами совета IAAF, - говорится в заявлении. - Андерсен и его рабочая группа рассмотрят решение, принятое WADA, в течение предстоящих нескольких недель, следом они проведут проверку выполнения других критериев восстановления ВФЛА. Затем рабочая группа подготовит свой доклад с рекомендацией и представит его совету IAAF в начале декабря".

Помимо восстановления РУСАДА, IAAF требовала от российской стороны признания выводов докладов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи и комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности Министерства спорта РФ в допинг-скандал. Также российские власти должны предоставить доступ к базе данным и допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. После этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года и другим международным соревнованиям. Позже многие российские спортсмены получили право участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе.