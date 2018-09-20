Восстановление РУСАДА завершает эпоху допингового кризиса в российском спорте

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это событие подводит черту под чередой громких допинговых скандалов, которые за последние три года не только серьезно пошатнули репутацию российского спорта на международной арене, но и повлияли на судьбы сотен его представителей. Решение восстановить в правах РУСАДА было принято в четверг на заседании исполкома WADA, которое проходило на Сейшельских островах. Этот вопрос был вынесен на голосование во второй половине дня, за возвращение соответствия проголосовали девять членов руководящего органа WADA, двое - против, один воздержался. Критика не помогла Исполком поддержал рекомендацию комитета по соответствию восстановить РУСАДА, которая была вынесена за неделю до заседания. Поскольку раньше исполком всегда поддерживал предложения комитета, сомнений в благоприятном для России развитии событий практически не было.

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Не повлияли на мнение большинства членов исполкома даже призывы продлить отстранение РУСАДА, которые звучали со стороны тех, кто на протяжении последних лет традиционно выступал против российского спорта. В их числе национальные антидопинговые агентства США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Германии, комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2002 года из Канады Бекки Скотт, которая в знак протеста даже покинула комитет по соответствию WADA, и, конечно, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, чье мнение появляется в прессе каждый раз, когда дело доходит до рассмотрения важного для российского спорта вопроса. Против восстановления РУСАДА проголосовала вице- президент WADA Линда Хеллеланд, которая через год намерена побороться за пост главы организации, когда истечет срок полномочий шотландца Крейга Риди. О своей позиции министр по делам детского воспитания и вопросам равноправия Норвегии рассказала еще за несколько дней до исполкома, на самом заседании она нашла поддержку только со стороны Гранта Робертсона - министра спорта Новой Зеландии. Глава спортивного ведомства Польши Витольд Банька, который намерен составить конкуренцию Хеллеланд на предстоящих выборах, является тем самым воздержавшимся при голосовании по вопросу РУСАДА членом исполкома. Компромисс Ключом к восстановлению РУСАДА стало решение министра спорта Павла Колобкова согласиться на компромиссное предложение WADA, направленное на выполнение российской стороной двух последних критериев возвращения соответствия кодексу.

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"Очень важное решение для России, - сказал Колобков. - Мы долго работали с WADA и спортивным сообществом, реформировали нашу антидопинговую систему и никогда не отрицали факты нарушений антидопинговых правил. Это решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав, наравне с иностранными товарищами. Это важно и для нашей страны, и для всего международного спортивного сообщества". Первый пункт касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывали на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй - требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В итоге стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует WADA. И на втором пункте исполком WADA сделал особый акцент. Если до конца 2018 года Россия не предоставит доступ к пробам и базе данных столичной лаборатории, комитет по соответствию будет готов вынести рекомендацию вновь применить санкции к РУСАДА. Таинственные пробы При этом предоставление доступа к пробам и данным лаборатории таит в себе очередные неприятности. Если в ходе их проверки будут установлены новые факты нарушения антидопинговых правил, будет дан ход новым разбирательствам, в центре которых могут оказаться титулованные российские спортсмены.

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И если их вина будет доказана, это может привести к лишению завоеванных ранее наград. Как это сейчас может произойти в биатлоне, где под подозрением оказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. Если он будет признан виновным на основе данных базы LIMS, золота Олимпиады в Сочи лишится вся эстафетная команда России, в составе которой выступали Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Другое дело, что все это будет уже относиться к прошлому, к периоду с 2011 по 2015 год, поэтому на настоящее российского спорта оказать влияние новые дела не смогут. Тем более что самое страшное он уже пережил - именно допинговый скандал лишил возможности российских спортсменов выступить на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом своей страны. И не позволил выступить на Играх ведущим атлетам, в числе которых Виктор Ан, Сергей Устюгов и уже упомянутый Шипулин, которые не были приглашены на Олимпиаду без объяснения причин. "Не думаю, что возникнут какие-то сложности с передачей данных, - считает президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Другое дело, что после получения данных WADA должно проанализировать информацию и сделать выборочный анализ проб. Мы крайне заинтересованы, чтобы Следственный комитет в максимально короткие сроки закончил свое расследование, которое ведет в отношении лаборатории, мы в рамках своих полномочий заинтересованы, чтобы это произошло как можно быстрее". Паралимпийцы и легкоатлеты поднимают флаг Должен закончиться период тяжелых испытаний и для российских паралимпийцев, которые пропустили Игры в Рио-де- Жанейро, а на зимних Играх в Пхёнчхане выступали в сильно усеченном составе и в нейтральном статусе. Восстановление РУСАДА - одно из ключевых условий возвращения членства Паралимпийскому комитету России (ПКР) в международной организации, так что сейчас серьезных преград на пути возвращения российским спортсменам национального флага не осталось.

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"Мы со своей стороны готовы немедленно начать предметные переговоры, - сказал глава ПКР Владимир Лукин. - Мы будем готовы рассмотреть все технические и финансовые вопросы, чтобы обеспечить наше реальное восстановление как можно быстрее. Когда они будут готовы, мы сказать не можем". Это же касается и легкоатлетов, которые еще дольше вынуждены жить в нейтральном статусе, ведь именно с легкой атлетики в 2015 году началась вереница допинговых скандалов в российском спорте. На основе расследования, которое проводил бывший глава WADA Ричард Паунд, и было принято решение о лишении РУСАДА соответствия. Последующее бегство Родченкова в США, появление его утверждений о создании в российском спорте государственной системы поддержки допинга и ряд других малоприятных событий уже лишь оттягивали решение о восстановлении РУСАДА. Вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) совет IAAF должен рассмотреть в декабре, однако существует вероятность того, что ее отстранение будет продлено. Поскольку комиссия спортсменов IAAF призывала исполком WADA голосовать против восстановления в правах РУСАДА, не исключено, что там намерены дождаться результатов проверки содержимого московской лаборатории, прежде чем восстанавливать ВФЛА. Реформа РУСАДА При этом в РУСАДА за минувшие годы произошли революционные изменения. Был обновлен руководящий состав, организация получила полную независимость от Министерства спорта, работу ей помогали осуществлять международные эксперты и Британское антидопинговое агентство (UKAD).

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