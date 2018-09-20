IAAF будет следовать дорожной карте в вопросе восстановления ВФЛА

ТАСС, 20 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) будет полагаться на рекомендации рабочей группы и дорожную карту в вопросе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил президент IAAF Себастьян Коу, которого цитирует пресс-служба организации.

"Установление наших собственных критериев и процесса оценки их прогресса помогли легкой атлетике в течение последних трех лет, - сказал глава IAAF. - Поэтому мы будем продолжать опираться на рекомендации рабочей группы и нашу дорожную карту в вопросе восстановления ВФЛА до полного удовлетворения".

В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Восстановление РУСАДА было одним из критериев снятия дисквалификации с ВФЛА.

Помимо восстановления РУСАДА, IAAF требовала от российской стороны признания выводов докладов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи и комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности Министерства спорта РФ в допинг-скандал. Также российские власти должны предоставить доступ к базе данным и допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.