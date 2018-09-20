"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 20 сентября. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

В составе российской команды забитым мячом отметился Роберт Мак (44-я минута), у хозяев отличился Пьерос Сотириу (63). В другом матче группы C чешская "Славия" обыграла на своем поле французский "Бордо" - 1:0.

"Зенит" третий сезон подряд играет в групповом этапе Лиги Европы. В предыдущих двух розыгрышах турнира российский клуб одерживал победы в первом туре соревнований. В сезоне-2016/17 команда из Санкт-Петербурга в гостях обыграла израильский "Маккаби" из Тель-Авива (4:3), а в прошлом сезоне также на выезде был разгромлен македонский "Вардар" (5:0).

Выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы "Зенит" начал с третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда стартовала с той же стадии и дошла до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступила немецкому "Лейпцигу".

В следующем туре "Зенит" примет чешскую "Славию", "Копенгаген" в гостях сыграет с французским "Бордо". Обе встречи пройдут 4 октября.