Семак: "Зенит" неудачно провел трансферную кампанию

"Зенит" сыграет с "Копенгагеном" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в столице Дании в четверг и начнется в 22:00 мск.

"Нет команд, которые не проигрывают, это нормально, - сказал Семак. - "Копенгаген" - хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда. Нас ждет тяжелый и интересный матч. В нашей группе у всех команд есть возможности, чтобы пройти дальше".

"Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера - работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность, ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели", - добавил главный тренер "Зенита".

Кроме того, Семак рассказал о готовности нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, не позволившей ему принять участие в чемпионате мира 2018 года в России. "Саша не прилетел [в Данию]. Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится, мы ждем", - сказал Семак.

Также своим мнением о предстоящем матче поделился защитник сине-бело-голубых Луиш Нету. "Зенит" - сильная команда, но силы всех клубов в этой группе равны. "Копенгаген" лидирует в чемпионате Дании, "Славия" и "Бордо" также непростые соперники. Хотим проявить себя и должны начать уже завтра, хотим продемонстрировать свои лучшие качества в этой игре", - сказал футболист.