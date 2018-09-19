Эксперт: итог матча "Зенита" в ЛЕ против "Копенгагена" зависит от работы тренера Семака

ТАСС, 19 сентября. Результат встречи первого тура группового этапа Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и датским "Копенгагеном" будет зависеть того, как главный тренер российской команды Сергей Семак поработает над настроем своих футболистов. Такое мнение высказал экс-президент московского "Локомотива", чьи слова приводит портал "Газета.Ru".

Российская команда начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против датчан 20 сентября.

"Копенгаген" - очень опасная команда. Я помню матч против него еще в бытность президентом "Локомотива" в 2007 году, тогда мы проиграли 0:1 у себя дома. "Зениту" будет крайне тяжело, ему нужно настраиваться на очень серьезную игру в Дании. Сумеет Сергей Семак настроить футболистов - значит, устоят, нет - могут и проиграть", - сказал Наумов.

"Зенит" попал в группу C, где его соперниками, помимо "Копенгагена", станут французский "Бордо" и чешская "Славия".