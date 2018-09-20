Семак: "Зенит" имел шансы победить "Копенгаген" в матче ЛЕ, но результат был по игре

ТАСС, 21 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" имел шансы обыграть датский "Копенгаген" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, но итоговый результат встречи был по игре. Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В четверг "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Копенгагеном" со счетом 1:1.

"Как говорили и перед матчем, группа достаточно ровная, игра получилась такая же, результат по игре, - сказал Семак. - В первом тайме мы не очень хорошо смотрелись, во втором играли лучше. К сожалению, пропустили, а сами не забили второй мяч, к сожалению, не выиграли. Были шансы победить, но, думаю, что результат по игре".

"Как и любую команду, ничейный результат не может радовать. Если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с сильным соперником - это неплохой результат, скажем так. Естественно, всегда хочется побеждать", - добавил наставник "Зенита".

В следующем туре группового этапа петербургский клуб 4 октября примет чешскую "Славию".