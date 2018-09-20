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Лига Европы

Семак: "Зенит" имел шансы победить "Копенгаген" в матче ЛЕ, но результат был по игре

Российский клуб сыграл с датской командой на выезде со счетом 1:1
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/

ТАСС, 21 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" имел шансы обыграть датский "Копенгаген" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, но итоговый результат встречи был по игре. Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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"Как говорили и перед матчем, группа достаточно ровная, игра получилась такая же, результат по игре, - сказал Семак. - В первом тайме мы не очень хорошо смотрелись, во втором играли лучше. К сожалению, пропустили, а сами не забили второй мяч, к сожалению, не выиграли. Были шансы победить, но, думаю, что результат по игре".

"Как и любую команду, ничейный результат не может радовать. Если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с сильным соперником - это неплохой результат, скажем так. Естественно, всегда хочется побеждать", - добавил наставник "Зенита".

В следующем туре группового этапа петербургский клуб 4 октября примет чешскую "Славию".

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