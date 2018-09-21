Кожевников рассказал, что никогда не ушел бы из ХК "Спартак" по своей воле

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный призер чемпионата СССР по хоккею Александр Кожевников рассказал, что никогда в жизни по своей воле не ушел бы из московского "Спартака". Об этом он сказал в интервью ТАСС.

В пятницу Кожевникову исполнилось 60 лет. В качестве нападающего он выступал за "Спартак" с 1977 по 1986 год, в составе красно-белых он становился серебряным (1981-1984), а также бронзовым (1979, 1980, 1986) призером чемпионата СССР. В 1986 году он перешел из "Спартака" в "Крылья Советов". В составе сборной СССР Кожевников стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), чемпионом мира (1982).

"Я бы никогда в жизни из "Спартака" не ушел. В "Спартаке" мне оставаться было нельзя, так как с Борисом Александровичем [Майоровым, главным тренером "Спартака"] я пошел на конфликт из-за медицинских показаний. После шести операций врачи запретили мне бегать. Второй тренер команды мне сказал, давай побеги-ка по асфальту, хотя мне запретили бегать месяц-два и у меня в коленях ни менисков, ни хрящей не было", - сказал Кожевников.

"Я побежал, тренеры едут на РАФике, потом останавливаюсь и говорю, Борис Саныч, я больше не могу, у меня нога болит. Он сказал, раз ты не хочешь, тогда и уходи", - добавил он.

В "Крылья Советов" Кожевников перешел в том числе и потому, что в клубе ему обещали квартиру. "В "Крылья" я ушел, поскольку главный тренер Игорь Ефимович Дмитриев меня знал, так как работал с Борисом Павловичем [Кулагиным, предыдущим главным тренером "Спартака"], и предложил мне перейти. Я нуждался в жилье, дочери Маше уже было два года. Дмитриев пообещал мне квартиру, но я так ее и не получил", - вспомнил Кожевников.

"Там были и свои интриги, а потом начался разваливаться Советский Союз: денег нет, клуб продавал квартиры, с этого деньги шли игрокам, завтраками кормили", - добавил он.