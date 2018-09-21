В Кремле назвали позитивным восстановление в правах РУСАДА

Песков напомнил о непримиримой позиции президента РФ Владимира Путина по отношению к использованию допинга и о разработке по поручению главы государства соответствующих антидопинговых программ. "В этой связи, безусловно, решение WADA расценивается нами позитивно, мы понимаем, что все равно предстоит пройти еще достаточно долгий путь на пути окончательной нормализации рабочего процесса и выстраивания всех его нюансов", - сказал Песков.

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль считает позитивным событием восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но отмечает, что впереди предстоит долгий путь выстраивания рабочего процесса в этой сфере. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятое в четверг решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению в правах РУСАДА.

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. Накануне комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) публично выступила за восстановление в правах РУСАДА.

Также для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.