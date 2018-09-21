Футболист "Краснодара" Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы

ТАСС, 21 сентября. Белорусский защитник российского футбольного клуба "Краснодар" Александр Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
В четверг "Краснодар" обыграл турецкий "Акхисар" со счетом 1:0 в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Помимо Мартыновича, в команду вошли Денис Щербицкий (БАТЭ, Белоруссия), Йоаким Меле ("Генк", Бельгия), Энсо Роко ("Бешикташ", Турция), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Рафаэл ("Спортинг", Португалия), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Кай Хавец ("Байер", Германия), Изет Хайрович ("Динамо", Хорватия), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья", Испания), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Англия).
После первого тура "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице группы J, уступая по дополнительным показателям лидирующей "Севилье", с которой российский клуб встретится во втором туре. Игра состоится в Краснодаре 4 октября.