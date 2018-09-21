Джошуа заявил, что абсолютно спокоен перед боем с Поветкиным

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа полностью уверен в том, что ему по силам одержать победу в противостоянии с российским боксером Александром Поветкиным, поэтому предстоящий поединок у него не вызывает никаких опасений. Об этом олимпийский чемпион 2012 года заявил после церемонии взвешивания, которая показала, что британец на 11 кг тяжелее россиянина.

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли", который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

"Я полностью спокоен. Роб [Маккрэкен] и другие тренеры говорят мне, что нет никакой необходимости в том, чтобы сильно волноваться, потому что приблизительно через пять лет я посмотрю назад и пойму, что это были мои лучшие годы в жизни. Надо этим просто наслаждаться", - сказал Джошуа.

"Физически я сильный парень, я знаю, как боксировать, это будет хороший бой. Но мне придется надеть танцевальные туфли, поскольку он [Поветкин] будет достаточно быстрым в этом поединке", - добавил он.

На счету 39-летнего Поветкина, который является олимпийским чемпионом 2004 года, 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).