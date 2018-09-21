Бывший глава WADA Паунд поддержал решение о восстановлении в правах РУСАДА

На основании расследования, которое проводил Паунд, в 2015 году было принято решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполнительный комитет WADA 20 сентября восстановил статус РУСАДА, при этом российская сторона обязана до конца года предоставить данные московской лаборатории, в ином случае Российское антидопинговое агентство будет вновь лишено статуса соответствия.

По мнению Паунда, доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории поможет выявить атлетов, нарушавших антидопинговые правила, тем самым восстановив справедливость. "Доступ к лаборатории - это важный вопрос, решение которого растянулось почти на четыре года, - отметил Паунд. - А теперь WADA имеет четкие сроки получения данных лаборатории. Я думаю, сейчас мы находимся в более выгодном положении, чем ранее".

14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА после того, как Министерство спорта РФ в последнем письме согласилось с выводами комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида о допинговых нарушениях в России, а также гарантировало предоставление доступа к московской антидопинговой лаборатории.

Бывший глава WADA ответил критикам организации, которые заявляли, что агентство пошло на уступки России по политическим мотивам. "Я не понимаю, как можно думать, что организация, которая провела два расследования по делу о допинге в России, заставила уволить директора РУСАДА и лишила организацию статуса соответствия, внезапно поменяла ориентиры, - сказал Паунд. - Иногда, когда вы находитесь на дипломатической арене, вы должны заходить сбоку, а не идти напролом".