Директор "Енисея": наша арена должна успеть получить сертификат РФС к матчу со "Спартаком"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" имеет достаточно времени, чтобы Центральный стадион им. Ленинского комсомола получил сертификат Российского футбольного союза (РФС) первой категории к следующему домашнему матчу против московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщил директор "Енисея" Денис Рубцов.

В субботу "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на "Енисей" была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу 10-го тура со "Спартаком", который состоится 7 октября.

"У нас есть время, будем работать в этом направлении. Мы рассчитываем сыграть со "Спартаком" в Красноярске", - сказал Рубцов.

"Болельщики заждались, когда команда приедет к себе на стадион, и обеспечили очень теплую поддержку. Люди готовились и ждали первого матча, для них это был большой праздник", - отметил он.

По словам Рубцова, матч с "Уралом" показал, что существуют моменты, которые нужно нивелировать. "Впереди еще много работы, нам есть над чем работать, есть к чему стремиться. Будем работать, чтобы было комфортно зрителям, они наши самые главные судьи", - сказал директор клуба.

В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 14 место. "Текущее положение "Енисея" - это не совсем то, что нам нужно", - отметил Рубцов.