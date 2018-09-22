ФК "Енисей" проиграл "Уралу" в первом матче РПЛ на домашней арене в Красноярске

ТАСС, 22 сентября. Красноярский футбольный клуб "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев мяч забил Владимир Ильин (58-я минута), у гостей отличился Петар Занев (59). На 25-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Енисея" Максим Семакин.
Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Команда Дмитрия Аленичева проводила домашние встречи в Тюмени на стадионе "Геолог", пока Центральный стадион находился на реконструкции.
В турнирной таблице "Урал" занимает 12-е место (8 очков), "Енисей" - 14-е (5). В следующем туре "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом", "Енисей" в гостях встретится с "Уфой", оба матча пройдут 29 сентября.
Матч "Енисей" - "Урал" открывал программу восьмого тура РПЛ. В субботу состоятся еще четыре матча чемпионата России. На воскресенье запланированы две встречи, на понедельник - одна.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|6
|1
|0
|12-2
|19
|2
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|6-3
|14
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|7
|3
|3
|1
|12-3
|12
|6
|Динамо
|7
|2
|4
|1
|9-5
|10
|7
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|9
|Оренбург
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|10
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|5-5
|9
|11
|Арсенал
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|15
|Уфа
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4
|16
|Анжи
|7
|1
|0
|6
|3-14
|3