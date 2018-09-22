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Футбол в России

ФК "Енисей" проиграл "Уралу" в первом матче РПЛ на домашней арене в Красноярске

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга
Владимир Ильин Донат Сорокин/ТАСС
Владимир Ильин
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Красноярский футбольный клуб "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев мяч забил Владимир Ильин (58-я минута), у гостей отличился Петар Занев (59). На 25-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Енисея" Максим Семакин.

Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Команда Дмитрия Аленичева проводила домашние встречи в Тюмени на стадионе "Геолог", пока Центральный стадион находился на реконструкции.

В турнирной таблице "Урал" занимает 12-е место (8 очков), "Енисей" - 14-е (5). В следующем туре "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом", "Енисей" в гостях встретится с "Уфой", оба матча пройдут 29 сентября.

Матч "Енисей" - "Урал" открывал программу восьмого тура РПЛ. В субботу состоятся еще четыре матча чемпионата России. На воскресенье запланированы две встречи, на понедельник - одна.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит761012-219
2Ростов74219-314
3Спартак74216-314
4Краснодар741211-613
5ЦСКА733112-312
6Динамо72419-510
7Рубин72417-610
8Ахмат73138-910
9Оренбург73139-710
10Локомотив72325-59
11Арсенал72237-68
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Енисей81253-115
15Уфа71154-114
16Анжи71063-143
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