Рауш: футболисты "Динамо" не заслужили победу в матче РПЛ с "Анжи"

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" понимали, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского "Анжи" необходимо играть на максимум, но справедливо не смогли одержать победу. Такое мнение журналистам высказал защитник бело- голубых Константин Рауш.

"Динамо" в субботу на своем поле уступило "Анжи" со счетом 0:1, потерпев второе поражение в чемпионате России. При этом для гостей эта победа стала первой после шести проигрышей подряд.

"В первом тайме мы в целом плохо играли. Во втором, когда пропустили, стали лучше действовать, моменты появились, но чего-то не хватило. Победу мы не заслужили сегодня, хотя в эпизоде с голом "Анжи" немного повезло", - сказал Рауш.

"Мы знали, что надо играть на максимум. Если бы забили первыми, было бы легче, потому что их команда в обороне постоянно. Но раз проиграли, точно что-то не так было", - добавил футболист.

В активе динамовцев осталось 10 очков, команда занимает шестое место в РПЛ. Следующий матч бело-голубые проведут 30 сентября против "Краснодара" на выезде.

"Анжи" благодаря победе над "Динамо" набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата. В девятом туре РПЛ махачкалинцы 30 сентября дома сыграют против санкт- петербургского "Зенита".