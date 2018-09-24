Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне

ТАСС, 24 сентября. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), которая пройдет в понедельник в Лондоне. Об этом сообщает испанское издание Marca.

33-летний португалец отказался от посещения мероприятия из-за плотного графика своей команды. В воскресенье "Ювентус" провел встречу с "Фрозиноне" (2:0), а уже в среду команде предстоит сыграть еще один матч чемпионата Италии с "Болоньей".

Роналду является одним из трех претендентов на звание лучшего игрока года. На награду также претендуют форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах и полузащитник "Реала" Лука Модрич.